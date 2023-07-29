睡出免疫力　增強免疫系統5種小技巧

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１戒菸酒與高脂食物增強免疫系統的最佳方法之一，是改善壞習慣並採用更健康的生活方式。日常生活中的許多消費品中都發現了環境危害和毒素，包括垃圾食品和菸酒，少吃高脂肪食物、戒菸和減少飲酒，可以幫助身體做好抵抗感染和病毒的準備。當人體受到保護免受環境攻擊時，體內的系統就會更好地發揮作用。
２充足的睡眠良好的睡眠品質不僅警覺性和認知功能，而且對身體的整體健康也很重要。睡眠不足會影響罹病的風險以及康復狀況。當人睡覺時，免疫系統會釋放一種叫做细胞激素（cytokines）的蛋白質，這種蛋白質會參與人體的發炎反應，在受傷或生病的時候，可幫助保護和修復身體。
３攝取足夠的維生素增強免疫系統的一個重要部分是攝取足夠的維生素，均衡飲食是維持健康所需的足夠維生素和礦物質關鍵，若攝入額外的維生素C、B6和E，例如定期飲用能量蔬果昔，能夠幫助免疫系統更有力抵抗疾病。
４紓緩壓力精神壓力、極度情緒困擾時所表現出來的症狀與身體健康密切相關。科學家研究免疫系統與壓力之間的關係，比起單一症狀或疾病，研究人員更關注長期的慢性壓力，以觀察身體免疫系統如何反應。研究顯示，長期壓力會抑制體內的免疫力，使人更容易患病。
５規律運動規律運動可以幫助改善整體健康狀況，從而更好地為對抗疾病和感染做好準備。運動還可以幫助增強免疫系統所需的功能，從一開始就降低患病的風險，並且能縮短生病的持續時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58651
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