東海、銀赫離開SM首飛台灣！謝絕媒體採訪 承諾會跟SJ一起活動
韓團Super Junior（簡稱SJ）分隊Super Junior-D&E由東海、銀赫組成，2人已於7月中宣布離開舊東家「SM娛樂」，今（29）日是他們合約到期後首次來台會粉絲，一連兩天將在TICC舉辦演唱會，2場演出均完售。此外，以往SM旗下藝人來台會透過台灣主辦方邀約媒體到場報導，但這次SJ-D&E訪台首次拒絕台灣記者入場，主辦表示一切遵從韓方指示，以「供稿照」的方式讓媒體刊登新聞，兩場活動謝絕採訪。活動尾聲，東海、銀赫也表示，未來仍會跟SJ一起活動，要E.L.F.（粉絲名）不必擔心。
記者陳雅蘭/台北報導
SJ-D&E世界巡迴《DElight Party》以台灣作為海外首站，根據讀者透露，東海、銀赫均以中長髮造型示人，2人都表示很期待台灣歌迷的應援驚喜。雖然此場活動以「FanCon」形式呈現，他們仍準備不少曲目表演，銀赫想留點時間跟歌迷聊天，更數次高喊「老婆」，現場尖叫連連，相當熱絡。
東海、銀赫聊到一半，銀赫看到台下粉絲高舉「把頭髮剪掉吧」的牌子，他疑惑問：「大家這麼不喜歡我把頭髮留長嗎？那我到底是為了什麼要留長髮？我還染色了！」東海再次詢問全場：「你們真的不愛嗎？我數321，如果真的不喜歡就說一下。」豈料全場大聲回應：「真的不喜歡！」東海就承諾粉絲，明天一定會讓銀赫剪頭髮。
銀赫跟全場打勾勾表示：「好，我剪！」但再問：「那我明天造型怎麼辦？我這次演唱會造型是這樣耶！」東海就提到，他之前留長髮時也被歌迷嫌棄，銀赫順勢邀約東海一起剪髮，銀赫說：「大家為何不喜歡我們留長髮？那我們剪掉，你們也要剪掉！」東海附和：「不然，明天講話的時間，就是你剪頭髮的時間，直接現場直播！」銀赫笑回：「好好，我真的會剪，我以為你們會喜歡，結果不是，那我要快點剪掉了。」
結束活動後，東海、銀赫將原定的「粉絲送別福利」改成跟歌迷聊天，2人也間接提到合約問題，「我們未來還是會一直活動下去，也會跟著SJ一起活動，明年如果有機會辦演唱會，我們會滿足大家的要求，給你們搖滾區！」據悉，今晚活動總計準備13首歌，似乎因為東海、銀赫話太多壓縮到時間，最後僅表演11首歌，他們還唱了中文歌曲《至少還有你》，展現十足誠意。