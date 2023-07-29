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U12世界盃／王聖穰再見安打！中華隊3:2險勝日本旗開得勝

▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（29）日在臺南市亞太國際棒球訓練中心開打，中華隊對決日本隊，中華隊推出邱亞恩先發，他主投3局失1分，飆出5次三振無關勝敗，接替的葉壘也順利壓制日本打線，兩隊正規賽6局打完以1:1平手，7局上日本隊由藪内雅也敲出內野滾地球，讓日本隊超前比數，7局下中華隊利用日本失誤，高聖凱回本壘再度追平，王聖穰擊出二壘內野安打，幫助中華隊以3:2險勝。

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中華隊主要由花蓮縣太巴塱國小為主組隊，總教練陳明仁也帶出不少職棒好手，而中華隊小將順利拿下首勝，也為這次賽事旗開得勝。

昨日因為受到颱風杜蘇芮影響，首日比賽全部順延，中華隊原本要出戰澳洲，卻因此延後。

此役日本隊先有攻勢，2局上和田健吾敲出二壘安打，加上中華隊發生失誤，讓日本隊先馳得點，但下半局中華隊馬上還以顏色，邱亞恩、王羽翔連續安打，王聖穰右外野安打追平比數。

▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）
日本隊水野蒼介主投，他5局投完共被打4安打，1失分，讓中華隊很難突破，6局後換上土屋春樹，依舊讓中華隊一籌莫展，雙方以1:1進入延長賽。

7局開始使用突破僵局制，葉壘持續上場投球，卻因為暴投送上二、三壘，藪内雅也敲出內野滾地球，讓日本隊超前比數。

7局下中華隊進攻，二、三壘有人，無人出局，邱亞恩敲出中外野飛球被接殺，王羽翔擊出一壘滾地球，但日本隊回傳不及，高聖凱回本壘再度追平。王聖穰擊出二壘方向內野安打，中華隊以3:2反敗為勝。

▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰王聖穰再見安打（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰葉壘後援（圖／棒協提供）
▲U12世界少棒錦標賽中華隊，中日大戰葉壘後援（圖／棒協提供）

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