杜蘇芮來襲高屏溪原水濁度飆高 8座伏流水井上場穩定高雄供水
近日杜蘇芮颱風為高屏溪流域集水區帶來豐沛降雨，高屏溪流量曾達每秒2,800 立方公尺以上，水情已明顯好轉，旱災經濟部災害緊急應變小組決議自 7 月 31 日起高雄地區水情燈號由水情提醒燈調整為水情正常，但高屏溪也因降雨流量提升而濁度也隨即飆高。
記者鄭婷襄／高雄報導
因強烈大雨影響，高屏溪原水濁度已超過水公司淨水場處理量能，高雄市水利局指出，感謝經濟部水利署和自來水公司在高屏溪流域積極開發伏流水工程，於現在高濁度期間每日仍可供應40～45萬噸，另今（112）年1到7月甲仙攔河堰越域引水至南化水庫累計達9,600萬噸以上，蓄水率已達99%，也啟動南化高屏聯通管回送高雄每日40萬噸供水，化解高濁度問題，維持高雄市供水與水質穩定，讓高雄在高屏溪原水濁度高的情形下仍有水可用。
水利局說明，自106年起，經濟部水利署前瞻計畫投入高雄陸續完成大泉、溪埔及興田等伏流水。目前高屏溪沿岸8處伏流水供水能量每日可達到80萬噸，用於汛期地面水高濁度及抗旱時之備援用水，預計115年度將再新增荖濃溪里嶺伏流水，每日再增供10萬噸。高市府將持續配合中央多元開發質優量穩的多元水資源，穩定供應民生與產業用水。