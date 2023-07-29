玖壹壹助陣羅志祥！他無預警曝喜訊 下一秒要歌迷「出去啦」
羅志祥的「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」於今（29）日在台北小巨蛋登場，首日由「本土天團」玖壹壹擔任嘉賓，同時羅志祥宣布此系列演唱會加場，將於12月31日在高雄巨蛋登場，要與歌迷一起跨年，而羅志祥也是高雄巨蛋第一位舉辦跨年演唱會的藝人。
記者吳雨婕/台北報導
羅志祥唱完〈一支獨秀〉、〈愛的主場秀〉、〈愛投羅網〉、〈舞極限〉、〈精舞門〉一連串舞曲後，嘉賓玖壹壹突然從主舞台現身，兩組人馬合作歌曲〈鄉下來的〉、〈我跟你卡好〉，狂飆台語歌，讓現場氣氛超嗨，2首歌曲唱完後，羅志祥不忘幫春風宣傳：「春風的電影要看喔！掰掰。」
羅志祥每次演唱會都會抽選幸運粉絲送禮物，今天演唱會也不例外，有幸運粉絲抽中行李箱與吸塵器。羅志祥也與粉絲互動，他問一名女粉絲上次有沒有來看，對方表示因為沒搶到票所以沒有，羅志祥因此再度開玩笑的說：「出去啦！」看到另外一名粉絲抱著兒子，則是開心向弟弟打招呼：「弟弟你好，謝謝你的熱情。」最後不忘寵粉的拿著粉絲的手機自拍。
為了感謝歌迷一路以來的支持和陪伴，羅志祥透過VCR的方式，宣布「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION」加場，12月31日前進高雄巨蛋開唱，且跨年演唱會是由晚上10點30分開始，門票於8月2日在寬宏售票系統開賣，讓全場尖叫聲不斷，這也是羅志祥特別為歌迷準備的禮物，希望能到更多地方唱歌給大家聽。