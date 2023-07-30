日全方位男神力挺告五人！藤岡靛快閃高雄 從胃入境隨俗
告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」於昨（29）日移師高雄巨蛋開唱，出道第6年的他們「跳級」直攻北高雙蛋萬人舞台，一連4場秒殺完售一票難求，創下華語樂壇空前紀錄。日本全方位男神藤岡靛更突然驚喜現身，合唱新鮮發行的NO.1金曲〈好不容易〉日文版〈晴天〉，讓全場超嗨。
記者吳雨婕/綜合報導
藤岡靛百忙之中特地飛來高雄合體告五人，讓團員們備感榮幸，除了首次演唱藤岡靛親自填詞的〈晴天〉外，演唱會當天也迎來了雨過天晴的「晴天」。藤岡靛也透露歌詞其實暗藏玄機，「『晴天』在日語裡有雙重意思，除了是一般的『晴天』外，另外一層的意思是『人生中的第一次，也同時是迎接很重要的大場面的一天』，表達這一天很有紀念意義，就像是我第一次和告五人一起在高雄巨蛋合體演唱，非常值得留念。」
在單曲錄製時由於告五人與藤岡靛分隔兩地，是採取分開錄音的合作方式，對此藤岡靛表示很遺憾，更直接對告五人邀約：「希望下次可以近距離一起玩音樂，可以去宜蘭錄音嗎？」告五人笑說絕對會推薦許多在地人才知道的隱藏版美食，藤岡靛則分享自己這次剛抵達高雄，就已經從自己的胃開始「入境隨俗」了。
告五人首度踏上高雄巨蛋、萬人朝聖，為了歌迷毫不保留，使出渾身解數，開場曲〈新世界〉揭開華麗的序幕，耳熟能詳歌曲〈你要不要吃哈密瓜〉前奏一出，歌迷們按耐不住激動的情緒，全場站起來跟著節奏跳起來，接著千萬點擊夯歌〈愛人錯過〉，哲謙帥氣站上鼓椅對著全場萬名哈瓜揮舞鼓棒，大家齊聲一同默契地大喊「愛人錯過」，響徹整個高雄巨蛋。
在演唱會上，告五人也帶來鮮少演出的〈不具名的花〉，讓歌迷大感驚訝，哲謙更被拱「獻聲」高歌〈不具名的花〉，與雲安、犬青加入合唱，氣氛相當感人。