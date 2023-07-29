烏克蘭大反攻　如何突破「龍牙防線」？CNN：關鍵在部隊的協調力

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《CNN》報導引述戰爭智庫「戰爭研究所（Institute for the the Study of War）」專家巴羅斯（George Barros）的說法，目前並沒有觀察到烏克蘭投入營級或旅級部隊的跡象，由於密集的地雷與陷阱，還有龍牙防線組成的多層防禦，烏克蘭的反攻相當艱難。
巴羅斯指出，俄羅斯的轟炸機和戰鬥直昇機仍佔據空中優勢，在此狀況下，地面部隊想要進行大規模的突破防禦非常不容易。曾親自到前線觀察戰爭現況的分析師加迪（Franz-Stefan Gady）表示，烏克蘭反攻更多地呈現出連續性，而缺乏同步性。
加迪指出，即使一直有部隊投入反攻，也難以發揮出決定性作用，關鍵在部隊與部隊之間必須更好地同步行動，發揮協調性。而這就非常考驗部隊的作戰能力以及平時的訓練水準。
加迪透露，他親赴前線與烏克蘭軍官交談，大家都清楚反攻缺乏進展，關鍵在於部隊之間缺乏協調，戰術不佳，官僚主義繁文縟節，無法讓部隊戰鬥力極大化。
「戰爭研究所」結論，現在要判斷烏克蘭的反攻是否已進入更有活力的階段還為時過早，俄羅斯軍隊也不斷地在前線反擊，要成功滲透俄羅斯部署的層層防線，對烏克蘭軍隊是十分具有挑戰性的任務。
蒲亭在日前曾嘲笑烏克蘭的反攻，稱西方國家對目前取得的進展一定很失望。然而，戰爭研究所強調，蒲亭的看法也是言之過早。巴羅斯指出，南部前線存在許多可讓烏軍利用的複雜地形，有些防線受到河流影響無法完成一條連續的防禦，另外，在防線與防線間，存在一些困難地形讓俄羅斯守軍調動不易，這些都是有利於烏克蘭反攻的因素。
且俄羅斯軍隊正遭受戰鬥疲勞，輪換和補給不足，導致士氣不高，相較之下，烏克蘭軍隊雖然也面臨休息與補給不足的問題，但顯然士氣要遠遠高於俄軍。
不過，戰爭研究所認為，除非俄羅斯防線出現意外的崩潰，否則烏克蘭反攻不會迅速取得進展，戰局仍可能朝向血腥的消耗戰發展，逐漸演變成雙方僵持的靜態前線。如此一來，更多的政治考量可能就會產生影響，像是美國即將舉行的總統大選，甚至烏克蘭政府內部的盤算，也可能發生變化。