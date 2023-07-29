《未來少女》緋紅魅影首集獲最高分！HUR C.Holly哭了：很難熬

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首先登場的團體是由宥彤、Cherry、閃閃、麻由、Phoebe、Ashlee、Bonnie、鄭玉歆和Xiyeon組成的「日光之橙」，其中被選中上台的成員有Bonnie、閃閃、麻由、Xiyeon和Phoebe，5人帶來歌曲〈Babayaga〉，在上場前練習時，5人圍圈談心、互相鼓勵，甚至落淚，希望能盡全力帶來最好的演出，最終獲得122分，徐若瑄更直呼：「非常喜歡妳們整體的表現，我覺得已經是一個非常成熟的團體，根本可以直接出道！」舞蹈老師奕寬也稱讚：「舞蹈大部分都滿好，我覺得滿意外的！」音樂製作人唐仲彣更點名Phoebe：「妳有把妳聲音的特色發揮出來，這是很棒的地方。」
第二登場的則是「薄荷水晶」，成員有粼粼、陳品妡、陳言菱、曹晶晶、張丞妘、栩栩、韋喬薺、林萩璇和呂熙妍，最終被選入登台演出的是粼粼、栩栩、曹晶晶、張丞妘和韋喬薺，五人帶來歌曲〈Nueva era〉演出，粼粼還在表演中大秀韓文RAP，最終分數獲得「116分」，奕寬老師點名粼粼及栩栩，稱讚粼粼基本功本來就很深厚，「她任何動作都會比別人再更滿，還可以同時放電」，至於栩栩則是很多動作很有爆點，「很俐落很乾淨，我會特別注意到」。
第三個登台的是「黑曜精靈」，成員包括Emma、紫嫣、雨璇、采婕、依沛、名慧、力安、郭郭和張瑄，被選入登台的少女則是力安、雨璇、郭郭、張瑄和紫嫣，5人帶來歌曲〈Not feeling down〉表演，但分數僅有82分，不如少女們預期，奕寬老師表示藝人和很厲害的Showgirl有時就差那麼一點點，認為她們的舞蹈力道還需要做強中弱的分配，才不會從頭到尾都一樣柔。而少女們一下台就忍不住崩潰，全哭成一團，力安表示雖然團魂很好，但可能滿多人沒上過舞台會緊張，坦言看到分數時很傷心，不過也代表有很大的進步空間，更信心喊話：「下一集我們會回來的！」紫嫣則表示：「老師我們一定會讓你們看到我們的進步！」
第四個登場的是「紫月光」，成員由Rinii、Yia、Yuki、Lyco、Xiu、Libi、Meng和Bling組成，其中Yia、Lyco Rinii、Bling和Meng被選入登台，帶來歌曲〈Pose go〉，最終分數獲得86分，Lyco雖感遺憾，認為學長姐們給分真的滿嚴格，但換個角度想也是好的，「這樣才能讓我們有更多動力，下次就會更拚」。
接著是各團公認最強大的對手緋紅魅影登場，成員由利善榛、C.Holly、裴頡、連穎、巴倫月、佟凱玲、席子淇、林詩雅和香蘭組成，而被選中的5位則都是女團HUR成員，利善榛、C.Holly（王粲勻）、裴頡、連穎、巴倫月，5人帶來歌曲〈BO$$Y〉表演，從登場到結束，每一幕都讓眾人驚豔不已，C.Holly還現場freestyle一段，最終緋紅魅影拿下182分高分，讓平常幾乎不落淚的C.Holly忍不住哭了：「我人生中遇到最大的挫折，其實不是練習，而是『等待』，沒有舞台的時候最難熬，大家都說我是愛參加比賽的人，但我不是，我是一個等待舞台的人，我害怕沒有舞台，謝謝願意給我們舞台的所有人！」奕寬老師稱讚：「妳們動作有文化感，太強了！」徐若瑄則不斷驚呼：「肌力要很強才有辦法這樣起來！」
最終登場的是「幻藍小熊」，成員由容容、XXIN王心茗、毓、Bido、Ayeon（李娥妍）、許媛媛、Nico、采甄、Vicky組成，其中登台的5位少女分別是Bido、XXIN、媛媛、毓和Ayeon，她們帶來歌曲〈CheckMate〉表演，最終獲得175分第二高分，讓徐若瑄、奕寬老師和唐仲彣大讚：「根本像在看韓團！」徐若瑄更給予高度評價：「是一個很舒服的享受，有無敵魅力！」但成員Ayeon卻認為在舞台上的表現不夠好，「滿可惜的，沒有練習的時候好，但能一起上了第一次舞台，很開心」。
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