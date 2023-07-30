酥皮濃湯為何都用「雙獅頭碗」？3大原因公開　發明者竟是這名人

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這道湯可謂是他的「成名作」，而當時就是以特製的雙獅頭杯碗來裝盛，上頭的酥皮強調要酥鬆脆口不塌陷，湯品則馥郁芬芳。值得一提的是，保羅博在里昂的餐廳 L'Auberge du Pont de Collonges從1965年來一直有米其林三星殊榮，至今為三星最長紀錄保持者，黑松露酥皮湯便是他為餐廳所做出的代表作之一。
亞都麗緻酒店的西餐行政主廚廖偉立解釋碗有獅頭的用意，第一，是兩邊突起的獅頭可以固定酥皮的位置，「因為酥皮會受熱膨脹，原則上碗的邊緣都需要抹上蛋液讓它有點附著力，而主要的施力點會在兩處的獅頭，如果沒有固定好，烤過後的酥皮會往上衝，就會與碗脫離。」
第二，兩處獅頭的碗內側會有凹陷，可拿來作為倒湯時高度的基準，太少了，會影響價值；太多了， 酥皮就會太濕，而影響膨起的程度。第三則是為了美觀，它不只有可以拿來做酥皮湯，有些餐廳也會拿來裝盛洋蔥湯、濃湯等。
高雄餐旅大學餐飲廚藝科的屠國城副教授補充提到，雙獅頭碗的高度夠，能幫助保溫，而且獅頭也代表王者的氣勢。他還提到，吃西餐時湯品通常接在清爽的沙拉之後，往往酥皮湯當酥皮一挖開後，加上碗的高度夠、離鼻子更近，所以香氣立刻撲鼻，會引人食慾。
屠國城還提及中西餐湯品有趣的一個點，中式湯品喜歡菜名取得很雅很內蘊，好比「佛跳牆」，但是上桌時卻可以稍稍一舀就清楚看到很多料；而西式湯品菜名很長，讓人輕易了解使用什麼食材，但是當你看到實品時卻覺得深厚，因為不一定會肉眼立刻看到用了甚麼食材，所以經常有驚喜，像酥皮湯就是如此。
另外，亞都麗緻酒店的巴賽麗廳一直存有個相當有紀念性的雙獅頭碗，原來是1998年時，亞都麗緻酒店曾邀請保羅博的大弟子來台灣客座，當時為了重現師父的酥皮湯，還特別訂做一批雙獅頭碗，湯碗不但寫上巴黎廳，也印上Paul Bocuse的名字。