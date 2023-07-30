網紅「兔美」買毒遭逮！住處查獲K他命、古柯鹼 藥頭落網判16年
IG擁有13萬粉絲、網紅「兔美」蔡姓女子，於2021年2月間購買毒品時，遭警方循線鎖定，並從北市大安區臥龍街租屋處，查獲K他命、古柯鹼、大麻和搖頭丸等毒品，之後檢警持續追蹤上游來源，逮捕藥頭陳姓男子。案經法院審理，「兔美」判刑4月、緩刑2年；藥頭陳男遭判刑16年。
記者林盈君／綜合報導
回顧過去案情，蔡女與男友於北市臥龍街某大樓租屋同居，平時透過外交平台以包裹購買毒品，後警方接獲情資，追蹤鎖定蔡女，於2021年2月間，向檢方申請搜索票進行搜索，在蔡女住處查獲K他命、古柯鹼、搖頭丸、大麻等，蔡女坦承毒品係透過臉書，向陳男方購得，且曾在3個月內購買達11次，皆是透過帳戶匯款。
之後警方持續追蹤上游，於同年9月間逮捕陳男，經調查，陳男於2017年間，以進口紅酒為掩護，走私毒品半成品入台，再利用外送平台以送包裹方式販毒。檢調偵結，蔡女被依持有一級毒品等罪起訴，案經法院審理，法運審酌蔡女無前科，判處4月徒刑、緩刑2年；陳男被依販賣毒品、意圖販賣而持有第一級毒品，判16年徒刑。
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