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收治個案的台北慈濟醫院家醫科主治醫師劉子弘表示，陳小姐表示自己每次的月經量相當大，來經第二天得用上 10 多片衛生棉還會滲漏。經診察時，也發現患者臉色蠟黃，眼結膜、指甲顯得蒼白，懷疑是貧血惹禍。
因此安排其進行抽血檢查，發現血色素低下、鐵蛋白明顯不足，而婦科超音波檢查結果則無明顯異常，診斷為缺鐵性貧血，予以鐵劑補充。治療 1 個半月後，症狀大幅改善，目前已恢復日常活動。
貧血發生原因多，應找出病因對症治療
劉子弘指出，血液主要由血球跟血漿所組成，有運輸物質、維持循環、調節平衡、免疫防禦等功能。若是紅血球數量或紅血球中的血紅素過少，造成人體輸送到全身的氧氣不足，即是所謂的貧血。
如何判斷是否有貧血？劉子弘說明，通常會以血液中的血紅素來定義：「成年男性低於 13.0g/dL、女性低於 12.0g/dL。而貧血有急性、慢性之別，也有程度嚴重、輕微之分。」
在所有貧血類型中，「缺鐵性貧血」是相當常見的一種，在台灣約 2% 的民眾罹有缺鐵性貧血，女性則是男性的 2 倍多。其風險因子為：懷孕、營養不良、腸胃道出血、經血過多、痔瘡等。
貧血非只是臉色差，對健康危害大
輕微的貧血可能沒有任何症狀，或只有容易疲勞虛弱、頭暈氣喘；較為厲害時，皮膚會變得蒼白發黃、手腳冰冷；而嚴重時，則可能導致頭痛暈倒、胸悶胸痛、心跳加速、身冒冷汗、稍微動作便容易痙攣等危急反應，不可不慎。
劉子弘提到，臨床上，首先要釐清缺鐵性貧血的病因，女性最常見原因為經血過多；而男性或停經後女性若有貧血，則懷疑有腸胃道出血狀況，得安排鏡檢處置，以排除腫瘤或潰瘍；而痔瘡出血或血尿嚴重，也會導致缺鐵性貧血。
治療以補充鐵劑為主、飲食為輔
劉子弘說明：「治療上，一般會以口服鐵劑為主要治療；營養吸收不良如胃切除者，則可考慮注射鐵劑；嚴重貧血者，則需要輸血治療，以維持器官的正常運作。」
而待根本原因矯正後、血紅素也回復正常，通常還是要再補充鐵劑約 4 至 6 個月，以恢復身體所需的儲存量。他提醒，服用鐵劑時糞便會呈黑色，屬正常情況無須驚慌，建議搭配維他命Ｃ食用，可促進鐵的吸收。
除了服用鐵劑之外，飲食上，也應多攝取鐵質含量較高的食物，如肉類、內臟類、海鮮、蛋類等；若為茹素者，可攝取顏色較深的蔬菜、穀類或堅果，如紫菜、可可粉、紅莧菜、黑芝麻、紅豆、菠菜、豆腐、五穀米或葡萄乾等。
劉子弘呼籲，由於貧血的原因很多，如果懷疑或得知自己有貧血可能，請尋求家醫科、內科或血液科醫師的協助，確認貧血程度、釐清可能的病因，並進行對應的處置。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 貧血只要補鐵劑就好？醫師盤點貧血發生原因、治療、飲食該怎麼做