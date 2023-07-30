鬼月鼠、蛇、猴、豬4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

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屬蛇、鼠者
以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這2個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上，僅量不要前往。
屬猴者
小孟老師指出，因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。
屬豬者
因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔，這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。
小孟老師也點出，太陽就算是在夏天，最慢大概也就是晚上7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在戌時（19-21點）、亥時（21-23點）、子時（23-1點）出生的人，在命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰，建議綁一條紅線在手上，能抵擋陰氣上身。
此外，鬼月時容易卡陰時辰為丑時（1-3點）、戌時（19-21點）、亥時（21-23點）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。