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鬼月鼠、蛇、猴、豬4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

▲今年的8月16日就是農曆七月「鬼門開」，命理師提醒屬鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰要小心。戌時、亥時及子時出生的人人，命理學上也是較容易被煞到。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲今年的8月16日就是農曆七月「鬼門開」，命理師提醒屬鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰要小心。戌時、亥時及子時出生的人人，命理學上也是較容易被煞到。（示意圖／記者周淑萍攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今年的8月16日就是農曆七月「鬼門開」的日子，俗稱「鬼月」的民俗月中有許多禁忌，就算不相信也應該抱持尊重的心態。命理專家小孟老師提醒，屬鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰要小心，而容易卡陰的出生時辰為戌時（19-21點）、亥時（21-23點）、子時（23-1點）的人，命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰。

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🔴鬼月易卡陰生肖：

屬蛇、鼠者
以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這2個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上，僅量不要前往。

▲在風水學上，樹林茂盛的地方是陰氣比較重的地方。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲在風水學上，樹林茂盛的地方是陰氣比較重的地方。（示意圖／記者周淑萍攝）
屬猴者
小孟老師指出，因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

屬豬者
因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔，這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

小孟老師也點出，太陽就算是在夏天，最慢大概也就是晚上7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在戌時（19-21點）、亥時（21-23點）、子時（23-1點）出生的人，在命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰，建議綁一條紅線在手上，能抵擋陰氣上身

此外，鬼月時容易卡陰時辰為丑時（1-3點）、戌時（19-21點）、亥時（21-23點）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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