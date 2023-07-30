陽明山「亞尼克夢想村」明熄燈！夢幻耶誕成絕響 7月共收4間門市
陽明山「亞尼克夢想村」明7月31日熄燈，過去時常在萬聖節、耶誕節等重要節慶變身，帶給大小朋友歡樂的「亞尼克夢想村」，如今成絕響！若再加上台中西屯、寶慶門市、台北民生，亞尼克7月共收了4間門市。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方表示「為了讓消費者對品牌辨識度更高，加強商品多元性並深耕亞尼克品牌，品牌做銷售通路整理，原址繼續服務客人。」
記者蕭涵云/綜合報導
「亞尼克夢想村」透過粉專發布7月31日結束營業消息，「為了深耕品質、提升顧客體驗，夢想村將在8/1回歸亞尼克品牌，原本儲值或有購買寄派塔套餐的粉絲還是可以到亞尼克門市使用」；不過文末的門市據點仍寫上了「陽明山店」？據了解，服務到明天為止的是「亞尼克夢想村陽明山-美式派塔專賣店」；而原本一旁的「亞尼克陽明山店」，未來將一併統整夢想村舊址，原址照常營業。
事實上，「亞尼克」發跡於萬里，創立全台灣第一家以切片蛋糕為主的蛋糕店，進而成為台灣知名生乳捲品牌。而2004年成立的陽明山「亞尼克夢想村」，前身為美軍宿舍，擁有50年代美國南方建築的異國風情，結合歷史背景與文創產業，打造成專賣派塔的夢想村。過去時常在萬聖節、耶誕節等重要節慶變身，帶給大小朋友歡樂。
如今，「亞尼克夢想村陽明山-美式派塔專賣店」確定將於明天7月31日結束營業，且8月1日回歸亞尼克品牌。「亞尼克」業者回應《NOWnews今日新聞》，表示「夢想村是派塔專賣，為了讓消費者對品牌辨識度更高，加強商品多元性並深耕亞尼克品牌，品牌做銷售通路整理，原址繼續服務客人。」
據悉，「亞尼克陽明山店」未來將一併統整夢想村舊址，原址照常營業；而「亞尼克夢想村」在板橋環球店的據點，也將回歸亞尼克品牌，未來不復見的是夢想村之形式。
亞尼克品牌持續創新全新店型與服務，繼去年中打造全台首間結合智能的YTM 蛋糕販賣機體驗門市，插旗「桃園中正店」車站商圈。今年6月則連開2間智能門市，以實體店空間結合 YTM 二代機，南投草屯門市打造 24 小時甜點咖啡店；台北首家24小時YTM智能店則是亞尼克西門門市。不過亞尼克7月則是收了4間門市，除了「亞尼克夢想村陽明山-美式派塔專賣店」，還有台中西屯、寶慶門市、台北民生門市。