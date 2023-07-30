男籃世界盃／Doncic出任斯洛維尼亞國家隊隊長 有雄心要帶隊奪冠
男籃世界盃即將開賽，稍早根據知名記者Marc Stein報導，達拉斯獨行俠球星Luka Doncic被任命為斯洛維尼亞男籃國家隊的隊長，他受訪時直言自己感到十分驕傲和榮幸，也強調會在本屆賽事中為金牌而戰：「每次我們參加比賽，目標就是贏得冠軍。」
記者黃建霖/綜合報導
2022年歐錦賽在8強失利時，Doncic失望的神情仍然讓人記憶猶新，不過這位年輕的超級球星沒有被擊倒，他實踐了自己的諾言，在這個夏天依然準備好為自己的國家而戰。他強調，「我將永遠代表我的國家。如果我身體健康，我將永遠為斯洛維尼亞效力。」
Doncic剛剛在獨行俠隊結束個人生涯第5個賽季，在該賽季例行賽的66場比賽中，他場均可得到32.4分8.6籃板8助攻。由於獨行俠沒有打進季後賽，因此他自從美國時間4月10日以來我就沒有參加比賽了。在這個夏天能夠代表國家隊打比賽，他直言自己對此感到十分期待。
今年夏天Doncic首次被任命為國家隊隊長，他在當地時間周五隨斯洛維尼亞國家隊進行了回歸後首次訓練，並將在當地時間下周三出戰對陣希臘隊的熱身賽。
「對我來說這是一個漫長的夏天，但我很高興能回來。」Doncic如此說道，「目標始終是一樣的，目標就是去贏得冠軍。結果另說，但對我來說，目標始終是相同的。」
在今年的男籃世界杯，斯洛維尼亞與維德角（非洲）、喬治亞和委內瑞拉分在F組。