NBA／詹皇有望2季後達成生涯千勝　這俱樂部中僅有的3會員是誰？

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在NBA史上，僅有3人曾經取得生涯1000勝以上的戰績，他們分別是：「天勾」Kareem Abdul-Jabbar，1560場拿下1074勝，勝率68.8%；「酋長」Robert Parish，1611場拿下1014勝，勝率62.9%；「石佛」Tim Duncan，1392場拿下1001勝，勝率71.9%。
這三人的共同身分是名人堂球星，Jabbar和Duncan被公認是各自位置上出現過有史以來取得成就最高的球員，而Parish也是80年代3冠塞爾提克的要角，三人都是出色的團隊球員。
而在他們之後，NBA史上生涯累計勝場前4-10名為：Stockton （953）、「郵差」Karl Malone（952）、「詹皇」LeBron James（924）、Dirk Nowitzki （916）、Tony Parker（892）、Derek Fisher（853）、「黑曼巴」Kobe Bryant（836）。
在這些人之中，僅有38歲的James一人是現役球員，他目前距離成為千勝俱樂部會員只剩76場，雖然在下一季就進入的機率不高，但生涯退役前達成應該不成問題。
現役球員中詹皇最有機會達成千勝 甚至有望衝擊Jabbar紀錄
此前James已經親口表明他將會繼續征戰下個賽季，以他目前身體保持的狀態，未來甚至有可能去超趕由Jabbar保持的勝場紀錄。在2022-23賽季他已打破了由後者保持的NBA總得分紀錄。
NBA現役球星中，勝場數前10排名分別為：James，1421場取得924勝，勝率65%；Chris Paul，1214場取得784勝，勝率64.6%；Andre Iguodala，1231場取得736勝，勝率59.8%；James Harden，1000場取得651勝，勝率65.1%；Russell Westbrook，1094場取得634勝，勝率58%；Kevin Durant，986場取得621勝，勝率63%；Al Horford，1013場取得614勝，勝率60.6%；Serge Ibaka，919場取得601勝，勝率65.4%；Kyle Lowry，1078場取得593勝，勝率55%；Danny Green—830場取得587勝，勝率70.7%。
除了James只差兩位數勝場差之外，Paul還需要200+的勝場，Harden、Westbrook和Durant都還需要300+的勝場。