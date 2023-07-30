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瑜珈運動有幾項要件是不可或缺的，以下我們可以大致分為衣著、物品兩類。
第一堂瑜珈課，該怎麼選擇穿著？
- 上衣 – 穿著相當合身的上衣很重要，選擇貼身而排汗的衣服，在動作時才不會飄來飄去遮到臉、干擾練習。
- 瑜珈褲 – 瑜珈褲帶有良好的彈性和排吸汗特質，可以根據個人的喜好選擇樣式，較為樸素的單一色調或是多彩繽紛的外觀，質料比較好的瑜珈褲相對而言能使用的更久。
- 運動褲 – 對於有些人而言，瑜珈褲可能是額外的負擔，穿著一般的運動褲其實就是合適的選項，不論長褲或短褲，只要在活動時不會造成膝、臀緊繃，就是適合做瑜珈的運動褲。
- 運動內衣 – 如果在做瑜珈時會受到晃動和移動的干擾，那運動內衣也會是你的必選瑜珈衣著，在做各式瑜珈體式時幫你固定、穩定身形。
- 髮帶、頭帶 – 長頭髮的瑜珈初學者們，記得準備髮帶、頭帶等裝備固定頭髮，避免讓頭髮影響視線及瑜珈動作、呼吸的練習。
- 瑜珈襪 – 通常而言，瑜珈建議的是赤腳練習，但對於較排斥赤腳的人，瑜珈襪是一個可以考量的選擇。除了合腳、舒適、排吸汗之外，止滑是最重要的功能，因此如果不想赤腳的話記得選一雙合適的瑜珈襪。
- 瑜珈墊 – 瑜珈運動幾乎人手一個的，便是瑜珈墊了！根據材質，價錢可能會有所落差，新手在選購上，除了大小、質地、清洗方便度等…亦可以考量使用頻率、經濟狀況、對於運動的投入程度。
瑜珈教室也許會有提供租借瑜珈墊的服務，但考量衛生、耗損程度等因素，自己入手一塊好的瑜珈墊，或許會花上一筆錢，但絕對是值得的投資。
撇除上述必要的配件，有些常見的瑜珈裝備，其實對於初學者來說，是一個「可選擇」的類別，我們就一項項來認識這些常見的配備吧！
- 墊袋、繩 – 讓你能方便的攜帶著自己的瑜珈墊。
- 毯子 – 在一些動作、放鬆時可以使用，協助撐高身體姿態。
- 瑜珈磚 – 瑜珈磚給予特定姿勢協助：提供骨盆下方緩解不適、拉筋放鬆等…選購瑜珈磚時，須考量尺寸、硬度、重量三個要素，不同材質使用年限也會有所差異常見的瑜珈磚有 EVA 發泡塑膠、軟木、實木。
- 瑜珈帶 – 可以協助你在一些動作的練習上，如 Pascimottanasana（坐姿前屈）。
進入瑜珈的世界，練習瑜珈，考量價格、材質和適切性，選擇符合自己喜好、最合適的瑜珈配件，才能達到事半功倍的果效。練起瑜珈勢必會更加得心應手，如魚得水，更加的沉浸在瑜珈的力與美、動與靜之間。因此，作為一位瑜珈初學者，重要的是以開放的心態和愉悅的態度迎接這個旅程。享受探索身心的奇妙之處，並讓瑜珈成為你日常生活中的一個寶貴的實踐。
編輯 / 蔡沛岑、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 作個聰明的瑜珈人 – 瑜珈初學者的裝備指南