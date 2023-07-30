時隔4年舉行！東京隅田川煙火大會狂放2萬發　100萬人潮湧入欣賞

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煙火大會開始後，從29日的晚間7時起，約莫一個半小時的時間內，施放超過2萬發煙火，照亮了東京夏日的夜空。除了一般煙火之外，也能看見皮卡丘、精靈球等造型的煙火，另一邊，東京晴空塔也配合煙火造型進行點燈，出現了皮卡丘的點燈。
在會場周邊可以看到不少民眾穿著浴衣，前來觀賞煙火美景，在煙火施放升空後，還能聽見民眾歡呼、大喊「好漂亮」的聲音。也有不少人選擇從屋形船上欣賞煙火。
一名26歲男性民眾表示，「隅田川時隔4年再度舉辦煙火大會，真的讓我感慨萬千。有種夏天終於來了的感覺。」另一名帶著女兒前來觀賞煙火的女性民眾則表示，「這還是第一次來隅田川煙火大會，煙火真的很漂亮，但我很驚訝會有這麼多人來看煙火。」
原先主辦單位隅田川煙火大會實行委員會預估，人潮將會達到95萬人，但在活動後該單位表示，今年有約莫103萬5000人參加隅田川煙火大會，創下了過去最多的紀錄。為了有效控管人潮以及避免踩踏事件，警方也出動了「DJ警察」，在會場附近不斷呼籲提醒民眾「拍完照就進行移動」。
隅田川煙火大會最早可以追溯到1733年在兩國川（両國の川）舉行的花火大會，當時是為了悼念於1732年發生的饑荒和霍亂疫情的死難者，同時也包含了生者對於生命的慶賀之意。這一傳統活動過去曾在1920年代被中斷舉行，直到1978年，才以「隅田川煙火大會」之名恢復舉辦。