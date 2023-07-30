改善破相疤痕　拿回你的人生主導權

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從疤痕的部位來區分，主要可分為額頭、鼻子、臉頰、眼周、下巴等類型。臉頰的疤痕
臉頰上的疤痕給人一種苦命的面相，通常本人也會比較悲觀，原有計畫會因為自己的負面情緒而受到影響，連帶波及生活與人際互動。因此，建議臉頰上的疤痕務必去除，否則影響甚遠。
額頭的疤痕
額頭上的疤痕通常與事業、官運息息相關，若有外力造成疤痕，容易讓原有事業走下坡，或導致升遷不易，即使曾經努力拼搏過，都有可能曇花一現。
鼻子的疤痕
無論疤痕是在山根或是鼻頭上，通常影響的是財運，特別是疤痕形成後的幾年內，破財機率都可能提升，借錢給朋友可能難收回，也經常會有投資失利的現象。
眼周的疤痕
眼周的疤痕關係到田宅宮、子女宮，田宅與房產有關，可能較難透過房屋置產，也可能必須多為子女操心，子女卻感受不到。
下巴的疤痕
下巴若有疤痕，必須留意因飲食而產生的身體變化，更要注意不可逞口舌之快而影響人際關係，嚴重者可能容易招來官司纏身。
「疤痕，就是傷口癒合的結果。」陳昱璁醫師指出，當傷口處於癒合階段，纖維母細胞會分泌膠原蛋白來修復受損組織，若只有表皮或表淺的真皮受損，通常就有機會完全恢復。然而，如果傷及真皮以下的組織，膠原蛋白及組織被破壞太多，就會造成疤痕凹陷；若纖維母細胞過度活躍，導致膠原蛋白不正常增生排列，則會導致產生向上凸起的疤痕。
疤痕依外觀分為三類治療方式各有不同「臉上的疤痕沒有好好處理，很多人都擔心會造成破相，治療疤痕一定要把握黃金時間！」陳昱璁醫師說明，在傷口癒合、表層結痂脫落後，也就是傷口還呈粉紅色的時候，就可開始預防疤痕的形成，癒合後三到六個月內的這段時間是黃金期，對於疤痕治療的順利與否至關重要。根據在表皮上呈現的外觀，疤痕主要分為三類，分別是表淺型疤痕（如痘痘、手術傷口癒合後形成的色素疤）、萎縮性疤痕（又稱凹疤），以及肥厚性疤痕╱蟹足腫（又稱凸疤），其治療方式各有不同。
表淺型疤痕
可先自行塗抹坊間市售的除疤凝膠（含有維生素C為佳），或利用矽膠貼片協助加壓，減少凸起疤痕的形成；後續可施打皮秒雷射，減少色素沉澱。
萎縮性疤痕
可施打蜂巢皮秒雷射、飛梭雷射、UP雷射、滾針雷射，玻尿酸╱膠原蛋白填補，或利用血小板生長因子療程（如PRP、PLT）促進組織新生，亦可選擇自體脂肪或真皮移植，幫助撫平凹陷。
肥厚性疤痕╱蟹足腫
可施打染料雷射、彩衝光、飛梭雷射，或利用類固醇（除疤針）來減少疤痕組織增生；若情況嚴重，則可考慮修疤手術將疤痕切除，再重新縫合或植皮。
陳昱璁醫師提醒讀者，治療疤痕是長期抗戰，務必要有耐心，若傷口呈現不規則狀，預期後續會形成明顯的凹疤或凸疤，就更要接受妥善的治療。在日常生活方面，建議多補充維生素C，或選用含維生素C的凝膠產品，外出時也要加強防曬，才能順利避免破相疤痕、找回自信，拿回屬於自己的人生主導權！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58588
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