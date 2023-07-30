控男警嘻笑圍觀不雅照！知名直播主崩潰發文控訴 警方回應了
網路知名直播主馮姓女子，於本月29日發文控訴，指17歲時遭侵犯、拍攝不雅照外流，前往台中第二分局育才派出所報案時，卻遭多名男員警嘻笑「揪看裸照」，最後也不受理報案，此事除讓馮女備感羞辱之外，也認為警方讓被害人受二度傷害。對此，台中第二警分局回應，表示經查詢尚未查出當事人報案紀錄，希望被害人提供確切時間，也將對案件秉公調查，如發現同仁有推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。
記者林盈君／綜合報導
據了解，馮女為知名直播主，有40多萬粉絲追蹤，他於29日發文控訴，17歲時遭侵犯、外流不雅照，她蒐集證據後，獨自前往台中育才派出所報案，但卻遭所內多名男員警以嘻笑態度對待，不但呼朋引伴「揪看裸照」，甚至脫口告訴馮女應該要「感到驕傲」，最後也沒受理報案，員警言論讓馮女備感羞辱，大哭著跑出警局。
馮女發文後，台中市警局第二警分局回應，經調閱現存之警政系統及紙本檔案資料，尚未能查出馮女報案或投(申)訴之相關資料，盼馮女可以提供確切之報案時間及相關證據資料，也強調會秉公調查，並表示，警方對於各類的婦幼案件極為重視，如發現同仁確有態度不佳、推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。馮女也指出，案件已委由友人至地檢署提告，第二分局將配合地檢署指揮，積極偵辦。
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