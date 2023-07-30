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世界搶植物肉市場
從事植物肉生產的新哲興業董事長范振家則說，未來動物肉類一定不夠，因此植物肉的重要性持續提高，也從小眾市場推廣到全世界，全球性成長將超過20%，目前全世界都知道台灣是重要植物肉研發與生產製造中心，近年很多技術創新產品出現，廠商也需要研究單位持續提供協助。
食品工業發展研究所所長廖啟成則指出，台灣8成植物肉用於外銷，但以往植物肉製程中，為讓植物纖維變得像是動物纖維，以往採取平面擠壓的方式處理，但與真肉的口感還是存在差異，因此研究團隊開發多方向的擠壓處理方式，並利用膠體技術製作肉類常見的油脂部位，使植物肉更接近真肉。
素肉也能像真肉
廖啟成進一步說明，未來的植物肉應該要有滋有味，有油脂、有香味，不能只有纖維像動物肉而已，油脂的口感等同重要，因此除了多方向擠壓技術，讓植物纖維更接近動物纖維口感外，團隊使用蛋白纖維、膠體技術，結合低飽和度的植物油，打造健康的肉品油脂結構，可製作大塊肥肉效果以及片狀油花。
植物肉風味方面，廖啟成表示，團隊使用天然食材，經過熱反應與酵素作用製造調味用料，並篩選特定微生物來做進一步的變化，目前已經可以製作五花肉、里肌肉、牛肉口感的植物肉，並可具有對應的動物肉風味。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展／動物肉快不夠了！植物肉開發正夯，不養豬也能吃「三層肉」