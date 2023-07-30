必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！門市搶先看 員工哭：可以排休了
久未推出怪奇口味的必勝客，又要突破自己的天花板了嗎？繼5月底開賣香菜大腸蚵仔麵線比薩後，必勝客似乎「安分」了一段時日，不過一則網路爆料又讓全民躁動了。疑似內部員工爆雷必勝客將推出進擊の巨人披薩，並發文埋怨「餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，提前亮相的披薩示意照立刻讓粉絲瘋狂敲碗。
記者黃韻文/綜合報導
必勝客官方粉專昨（29）日剛貼出聯名預告，8月1日起將推出「必勝の巨人祭」第一彈活動，超大型巨人全面佔領必勝客，貼文情報透露台北敦化餐廳店進行聯動改裝，還釋出必勝の巨人的披薩盒子外觀照。
巧合的是，昨（29）日晚間在「靠北必勝客」粉專，也有疑似內部員工發文爆料：「你他○在跟我開玩笑嗎，餐期最好有空在那邊跟你擺巨人」，並貼出內部資料翻拍照，是8月1日至8月28日限時開賣的「必勝の巨人」的產品照，正是用食材在餅皮上擺出巨人的臉。
貼文發出不到半天就破千人轉傳分享，眾人笑稱「打開還必須要冒煙」、「敵人不在海的另一邊，在必勝客」、「牙齒直接做爆牙了啦，還有時間在那邊一顆一顆放」，還有人打趣說到時打開披薩盒時，要比對示意圖逐一檢查牙齒、一顆都不能少。
《NOWnews今日新聞》同步向必勝客求證，尚未得到官方回覆。不過在留言區中，也出現其他員工附和：「今天看到我們MT擺好烤出來，我他O的都驚呆了，這玩意兒居然要賣近一個月？有沒有搞錯」，直呼8月可以直接排休了。不過由於製作難度頗高，屆時是全台門市同步開賣，或是台北敦化餐廳限定發售，可能得等後（1）日上市日才會揭曉。