卡努颱風增強加速了！下周這兩天「最靠近台灣」：不來也會狂下雨
卡努颱風「旋起來了」，前氣象局局長鄭明典近日貼出衛星雲圖分享颱風動態，可見圖中卡努颱風的樣態越來越完整，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則表示，卡努颱風速度加快、強度穩定成長，週二到週三下午（8月1日至8月2日）最接近台灣北方海面，雖然暴風圈可能不會觸及海上警報範圍，但卡努可能帶動「南海西南季風」的發展，讓南部陣雨機會增多。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明指出，卡努颱風速度加快，目前距離台灣東南東方約1250公里，按照目前路徑，今（30）日會往北到北北西移動到琉球海域，明（31）日轉西北朝上海浙江一帶接近，週二到週三下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350至400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，週三晚上登陸浙江寧波。
彭啟明提醒，卡努颱風路徑預測還有一些不確定性，民眾可以持續保持關注，需要特別留意的是，週三、週四開始，卡努颱風可能帶動南海西南季風的發展，讓台灣西南方的水氣增多，屆時要留意南部陣雨機會變多。
中央氣象局預報員張承傳則表示，卡努颱風強度穩定增強，未來在靠近台灣北部海域時，除了要關注位置外，還有暴風圈大小，目前不排除會發布海上警報，而它後續確實會帶起南海的西南風，預計這樣的環境可能維持到下週二父親節（8月8日），南部的降雨會較持續，民眾請持續留意最新天氣動態。