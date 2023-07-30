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MLB／大谷翔平能破美聯62轟紀錄？日媒點名「他」是關鍵

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季已擊出39轟，有機會打破美聯單季最多轟（62轟）紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季已擊出39轟，有機會打破美聯單季最多轟（62轟）紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，恐怖的打擊表現讓各隊不得不警戒。今（30）日對戰多倫多藍鳥，大谷就獲得兩次故意四壞，幾乎沒有好球可以打，日媒《Full-Count》指出，若大谷想要拚破美聯最多轟紀錄，甚至爭奪打擊三冠王，得要看Mickey Moniak能否給大谷更多的保護。

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5局上天使攻佔得點圈，大谷打擊時被敬遠，接著6局上天使攻佔一、三壘，在得點圈有人情況下，大谷又故意四壞保送。根據統計，大谷自明星賽後，14場比賽中，獲得16次保送，包含6次敬遠，不給大谷球打似乎現在各隊使用的策略。

本季大谷翔平已經轟出39支全壘打，有望挑戰洋基「法官」Aaron Judge的62轟美聯單季最多全壘打紀錄，甚至有機會拚打擊三冠王。不過大谷能不能有好球打，得看Mickey Moniak可否延續好表現，對大谷起到掩護的作用。

在Mike Trout受傷期間，Moniak已經站穩天使中外野手的位置，並主要打第三棒，自7月5日以來，他已經連續17場敲安，直到今日比賽才中斷，而他在7月的打擊率高達.350，打擊手感超級火熱。

Trout因左手鉤狀骨骨裂列入傷兵，預計要休息4到8周，有望在8月份回歸，對於天使要拚季後賽來說，這絕對是非常重要的時機點。近期天使吞下2連敗，戰績54勝51敗、勝率5成14，在美聯外卡落後5場勝差。

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