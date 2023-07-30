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大牙發文遭疑「臉美心不美」　PO截圖反擊：我選擇不偽善

▲被網友質疑臉美心不美，大牙霸氣親自回應。（圖 / 大牙臉書）
▲被網友質疑臉美心不美，大牙霸氣親自回應。（圖 / 大牙臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人大牙（周宜霈）日前控訴陳建州（黑人）多年前性騷擾，先是遭到提告求償1千萬元，之後對方撤告改提刑事告訴。官司尚未落幕，大牙依然正常發文過生活，有網友到她貼文下留言，「把臉弄得再怎麼美，如果心不美了，那就沒有意義」，對此，大牙也正面回擊「我選擇不偽善的過每一天」。

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▲大牙發文引來酸民留言，她親自回應還曬出對方曾發文罵她的截圖。（圖 / 大牙臉書）
▲大牙發文引來酸民留言，她親自回應還曬出對方曾公開罵她的截圖。（圖 / 大牙臉書）
大牙28日在臉書上透露為了即將到來的工作，去找美睫師把睫毛變更美，卻引來網友到貼文下留言，「把臉弄得再怎麼美，如果心不美了，那就沒有意義，我希望你永遠要是可以供大眾檢視的公眾人物，就像你檢討陳建州一樣，我們也會繼續看著你接下來的每一個作為。」文末還強調此留言「沒有惡意。」

▲大牙與MeToo吹哨人黃云歆合體。（圖／翻攝自宜霈vs大牙臉書）
▲大牙控訴陳建州性騷擾，即便官司纏身仍正常過生活。（圖／大牙臉書）
大牙也點進網友的個人頁面，發現該網友曾怒罵她「蹭me too晉升高流量網紅」、「徹底利用性騷擾話題」，抨擊她利用業配賺錢。大牙截圖罵她的貼文，回應「有沒有惡意，你的發文表示的很清楚」，並表示台灣是個言論自由的地方，「你想發表什麼我沒有權利過問，但是我選擇不偽善的過每一天」，同時她也期許社會上能有更多溫暖。

▲酸民回應釣出大牙親自回覆。（圖 / 大牙臉書）
▲酸民回應釣出大牙親自回覆。（圖 / 大牙臉書）
▲大牙點進該網友個人頁面，發現對方曾公開罵她。（圖 / 大牙臉書）
▲大牙點進該網友個人頁面，發現對方曾公開罵她。（圖 / 大牙臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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