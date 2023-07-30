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日本公開賽／東奧摘金後首冠！「麟洋配」復活　擊敗日本組合奪冠

▲台灣黃金男雙「麟洋配」在日本羽球公開賽男雙冠軍戰面對日本組合保木卓朗／小林優吾，在激戰兩局後他們以21:19、21:13奪冠。（資料照／Badminton photo提供）
▲台灣黃金男雙「麟洋配」在日本羽球公開賽男雙冠軍戰面對日本組合保木卓朗／小林優吾，在激戰兩局後他們以21:19、21:13奪冠。（資料照／Badminton photo提供）

記者黃建霖/綜合報導

超級系列750的日本羽球公開賽，台灣黃金男雙「麟洋配」在男雙冠軍戰面對日本組合保木卓朗／小林優吾，在激戰兩局後他們以21:19、21:13取勝，繼東京奧運奪金後，再次於單項賽事中拿下冠軍。

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今年一直起伏不定的李洋／王齊麟，在這一站找回了狀態，先在16強戰勝世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，8強戰又擊敗世界第2的印度組合Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty。4強戰面對世界第一的印尼組合Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto，他們以21:19、21:10很有說服力的表現通過考驗，晉級到決賽。

今天面對地主組合，李洋／王齊麟開賽打出6:2的領先，不過對手也很快追趕上來，之後雙方維持約4分的分差，日本組合在局末連追3分形成19:19平手，不過台灣組合頂住壓力，拿下關鍵的2分以21:19先下一城。

次局雙方在前段纏鬥的很膠著，不過麟洋配在後續的連貫攻勢上做得更好，慢慢拉開比分，最終也順利地把握優勢一路贏下去，拿下這得來不易的一冠

今年日本賽是麟洋配在東京奧運之後表現最佳的一輪賽事，此前他們僅在2022年的台北羽球公開賽闖進過一次決賽。

而在女雙方面，韓國的第4種子孔熙容／金昭映以21:17、21:14擊敗世界第一的中國大陸組合賈一凡／陳清晨，拿下本季第3冠。

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