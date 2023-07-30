習近平赴四川考察　重申科技創新與供應鏈安全

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新華社報導，習近平25日至27日在四川多地調研。27日，他在聽取了四川省委和省政府工作彙報後說，四川要發揮高校和科研機構眾多、創新人才聚集的優勢和產業體系較為完善、產業基礎雄厚的優勢，在科技創新和科技成果轉化上同時發力；優化完善創新資源佈局，努力攻克一批關鍵核心技術，著力打造西部地區創新高地。
習近平強調，四川是中國發展的戰略腹地，要依託製造業的獨特優勢，積極服務國家產業鏈供應鏈安全，高品質對接東部沿海地區產業新布局。要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展。要強化糧食和戰略性礦產資源等生產供應，打造保障國家重要初級產品供給戰略基地。
其他方面，習近平也提到鄉村振興、生態保護、健全應急管理等。
習近平主持的中共中央政治局3月底的會議中決定，4月起在全黨自上而下分兩批展開學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育。
他在此次四川考察中強調，第一批主題教育只剩下一個多月時間，各級黨組織要落實黨中央部署，要對主題教育的實效進行「科學、客觀評估」。檢驗的標準包括「要看黨的創新理論是否入心見行」、要看高質量發展是否有新突破、「要看思想不純和組織不純現象是否糾正、政治隱患是否消除」等，以及很重要的一個方面是看形式主義、官僚主義是否得到有效解決。
習近平此行在28日赴成都參加第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，並與到訪中國出席開幕式並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。29日他在返回北京的途中，到陝西省漢中市考察。
陪同習近平此次考察的，有中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，政治局委員、中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組常務副組長李干杰和政治局委員、國務院副總理何立峰。（編輯：陳鎧妤）1120730