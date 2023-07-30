「企二代」登場！中國80後美女接班人陳蕾　接掌百億商業帝國

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1981年成立的桐昆集團，前身是桐鄉縣化學纖維廠，在1990年纖維廠一度陷入經營困境，距離破產只剩一步之遙。當時的陳土良是纖維廠第一批員工，他臨危受命接下廠長一職，之後帶領了化纖廠的市場轉型，並改名為「桐昆集團」，在完成了一系列規模擴張後，「桐昆集團」的滌綸長絲產量長期位居全國第一。《2022胡潤中國500強》顯示，桐昆股份以345億估值排名中國第397位，陳士良本人也以95億人民幣的身價，名列胡潤榜單第663名富豪。
2023年6月，陳士良正式把桐昆集團交棒到了女兒陳蕾手上。1987年出生的陳蕾，從小就看著父親經營桐昆集團，可以說是跟著這家公司一起長大，她內心很清楚，自己早晚必須接班。陳蕾在英國帝國理工大學取得風險管理和金融工程碩士學位後，進到集團工作，從基層開始做起，整整花了13年的時間，從下到上歷練了一番，終於從幕後走向幕前，順利從父親手中接掌集團經營大權。
36歲的美女「企二代」陳蕾一上任就宣佈進軍印尼，啓動在印尼的投資項目，總投資額高達86.24億美元，約是人民幣615億元，作為合作方的桐昆集團實際持股45.9%，合計需要拿出285億人民幣，但桐昆集團的淨資產僅有350億元左右。換句話說，這項投資是桐昆集團的驚天豪賭。對陳蕾來說，進軍印尼只要成功，桐昆將成為規模更大的企業，一旦失敗，則會面臨生死危機。
陳蕾的賭注會把集團帶往何方，仍有待觀察，但從這起投資案可以看出，這位美女接班人破釜沈舟的決心，若能成功，未來前途不可限量。