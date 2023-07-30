遊捷克換匯眉角多！小費怎麼給？連專家都曾收「廢紙」

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捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫表示，捷克多數攤販、店家都可以使用信用卡支付，但有些較舊的大眾運輸自動售票機只能使用克朗硬幣，連鈔票都無法使用。
台灣兌換克朗不便，通常都會先在國內換歐元後，再到當地換成克朗，然而當地換匯眉角多。夏沛倫就透露，他在捷克求學時，曾因此上當受騙，當時他要前往的外幣兌換店剛打烊，一旁就有人上前詢問他是否要換匯，並開出合理匯率，可兩人交易時，卻有另一人靠近並用嚴肅口氣詢問「你在交易毒品嗎？」
「你就會嚇到，以為是便衣警察之類的！」夏沛倫說，當時自己否認說明，但再轉頭時，換匯的人早已逃之夭夭，手上換來的錢幣只有前兩張是克朗，剩下的都是白俄羅斯的舊盧布，「就跟廢紙一樣，大小很像」，讓他損失了100歐元，約3000多元台幣。
夏沛倫表示，捷克外幣兌換店可由民間經營，並收受手續費，常見約落在10%至15%，有些匯率好，但可能會收取高價手續費，旅客若是擔心，可在機場換匯，雖然匯率較差，不過收費會較合理，他也提到，捷克政府近年出手修法，民眾持換匯單據，3小時內都可以回到原外幣兌換店換回同金額，換匯店不可拒絕。
新冠疫情後，捷克物價也跟著上漲，夏沛倫評估，食宿等物價較疫情前約上漲30%至50%，景區門票也有調漲，對於民眾好奇的小費文化，通常會給予總服務價格的10%至15%金額，但不會像美國一樣較為強制，只是有些觀光區餐廳仍會強制要求要給。
根據駐捷克台北經濟文化辦事處資訊，一般捷克人在中低價餐廳用餐時，給小費標準通常是將消費金額尾數進位，金額介於10至30克朗；但消費金額較高或在較高級餐廳用餐時，小費可達餐費的5%到10%左右。
駐捷克台北經濟文化辦事處特別指出，倘非必要，請避免在機場兌換克朗，除其匯率甚差外，多須額外支付手續費；市區內兌換外幣的店家甚多，然匯率差異甚高，最好貨比三家，且無需支付手續費；無論如何絕對不要接受陌生人換錢要求。