柯文哲稱演唱會keyboard手是五月天的　綠議員轟欺騙年輕人

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至於幫柯文哲「圓夢」的這間「尼奧創意行銷」，林延鳳說，這間公司的老闆戴利玲女士，曾是台灣知名電視人，後來長期赴中國發展，同時間，更與柯文哲競選總幹事、台北市前副市長黃珊珊過從甚密，堪稱閨蜜「珊姐妹」，早於2018年便製作黃的競選影片，黃出任台北市副市長後，戴也不吝在「好心肝特權疫苗」事件為黃挺身而出，還曾多次公開批評台灣政府防疫，政治面貌十分清晰，「尼奧公司」甚至還一度在粉絲頁宣稱曾參與北市跨年晚會導播工作但北市府觀傳局宣稱並無該公司參與任何標案或協力廠商，不知是誰說謊。
林延鳳說，這間公司知法玩法早就開始；2022年7月，還沒辭職參選的黃珊珊，抓準北藝「只有劇場」不能出借給政治活動的漏洞，搶在北藝開幕前，選在北藝二樓的「青鳥書店」舉辦新書發表會，被批評「行政不中立」，該活動就是尼奧公司所主辦。所以恐怕當柯文哲想如法炮製去北流辦政治活動遭拒，才會生氣到罵蔣市府「世態炎涼」，罵黃韻玲是「太監」，因為「連黃珊珊可以，為什麼他不行？！」
林延鳳再指出，戴利玲曾盛讚中國惠台措施；根據中國媒體〈中國網娛樂〉2021年報導，戴利玲曾任北京廣電總局講師，在中國發展多年，曾參與北京衛視「跨界歌王」、央視「經典詠流傳」等節目製播工作，還曾公開讚許中國「有了惠台措施的加持，台灣電影人有了更多大展身手『創作』的機會，兩岸合拍影視作品勢必會帶來更多看點。」
林延鳳質疑，柯文哲演唱會連蔡依林五月天都要蹭，這種操作手法當然是內行人，請民眾黨不要迴避問題，不該把中國「騙人、膨風」的手段帶來台灣欺騙年輕人。
柯文哲昨粉墨登場前，所謂的五月天的音樂人、如今一一都被打臉，再次證明柯文哲、民眾黨諸公，個個都是擅長欺騙年輕人、糟蹋音樂人的大說謊家！
林延鳳要求，柯文哲與民眾黨不僅該為此道歉，更要講清楚，幫柯或黃珊珊量身打造活動的「珊姐妹」戴利玲，她穿梭兩岸，認同中國「惠台措施」加持，卻能幫「中華民國總統參選人」舉辦政治活動，甚至將經手售票平台的金流，請問這樣的分際適當嗎？這算是「純粹商業行為」嗎？
也請柯文哲好好就此次演唱會，向大眾解釋有關政治獻金問題的質疑，包含「有無防堵不法海外資金之機制？」、「會不會依法在三個月內完成政治獻金申報」，另外，為了防堵黃牛票，演唱會門票皆需實名購買，並沒有所謂「一萬元以下匿名捐款」的巧門，請柯陣營落實「公開透明」完整公布，讓大家檢視這些購買者是否有名有姓，還是境外勢力干預台灣選舉的潛伏者、冒名者！切勿再知法玩法，欺世盜名。
民進黨台北市議員顏若方則批評，是不是柯文哲的幕僚沒有幫他做功課？更是要用這樣的大咖明星墊高自己，讓支持者們覺得這些大咖明星都來支持他、幫忙他，結果瞬間就被打臉。