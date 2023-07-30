火鍋吃到飽139元！加碼「蒙古烤肉無限吃」139元 開幕前3天限定
台灣人熱愛吃到飽，無論是高單價的Buffet餐廳，或是只要花幾百元的平價無限吃，每到餐期總是人滿為患。看準這波熱潮，將在後（1）日新開幕的台中鍋物旗艦店，推出開幕首3日限定優惠，主打火鍋自助吧吃到飽139元，另外再加價139元，另有蒙古烤肉無限吃。
記者黃韻文/綜合報導
在台中有多間分店的築崎相撲鍋物，8月1日將在北屯開設新的旗艦店，開幕首3日（8月1日至8月3日）推出限時優惠，原價220元的火鍋自助吧吃到飽，限時3天特價139元，超過50種以上自助吧食材可任夾，另外再加價139元，可多享蒙古烤肉吃到飽，共有牛豬雞羊4種肉品任意夾，等於開幕前3天花278元，就能有鍋物及蒙古烤肉火烤兩吃無限用。
業者表示，自助百匯品項超過50種，包括自助蔬食吧、火鍋料、飲料、汽水、咖啡、霜淇淋等，還有必吃的「秘製炒泡麵」和「濃郁咖喱」。如果加價蒙古烤肉，配料也能自行夾取，再到蒙古烤肉區交給大廚製作，開幕期間消費滿2000元再送限量保溫杯。
另一家火鍋店「問鼎」則是搶攻父親節商機，祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」限時活動，祭出浮誇肉肉山攬客。即日起至8月15日前，提前至少1天預約定位，含3位成人以上選擇單點消費，同桌每位成人消費達1000元，用餐當天請爸爸、阿公出示本人相關證件，就送與歲數相同數量的美國Choice頂級牛胸腹、屏東活菌豬五花，同桌取一位最年長者年紀數量贈送。