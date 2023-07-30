柯文哲稱演唱會keyboard手是五月天的遭嗆別造謠 柯辦發聲明澄清
民眾黨總統參選人柯文哲29日舉辦「KP SHOW」募款演唱會，事後稱這個演唱會「我的舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，遭到五月天keyboard周恆毅打臉，更嗆柯「別造謠」；柯文哲競選辦公室今（30）日澄清，柯受訪時感謝的是此次特別指導柯文哲歌唱技巧、合音及Keyboard 伴奏的「鄭知明」老師。
記者邱新博／台北報導
柯文哲昨在募款演唱會開唱後，稱他相信專業「我的舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，不過遭到五月天keyboard周恆毅打臉，周恆毅在臉書上表示：「鄭重澄清，本人小周老師今日絕無參與民眾黨的演唱會，請問柯先生：『你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天，請你更正說法，不要造謠說謊』」。
柯辦發布聲明澄清，強調柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導柯文哲歌唱技巧、合音及Keyboard 伴奏的「鄭知明」老師。
柯辦表示，鄭知明老師曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作，柯文哲非常感謝鄭知明老師、藍波老師等演藝圈重量級人士願意給予凡人專業級指導、因材施教。多位老師的指導也讓柯文哲深入了解籌備一場演唱會之細緻及艱難，他期待藉由此次難得的經驗，能以更直觀、更貼近產業需求的角度，協助台灣影視音產業再創高峰。
昨擔任演唱會主持人的民眾黨台北市議員陳宥丞說，鄭知明在這次柯文哲演唱會「KP SHOW」的幕後監製、和音、伴奏中是無所不在，也對柯文哲這次唱功有如神助、大大進步，「這些網友側翼帶風向，對於柯文哲和優秀音樂家來說不公平，也其實是想模糊焦點。」