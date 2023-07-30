ICU醫曝「探病十不」　開趴合照、按紅鈴、假關心都是地雷

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1.不要說一些沒幫助、又會引起病人或家屬愧疚的話：「怎麼會這樣？前陣子看他還好好的！」
「怎樣拖這麼久才治療？」
「怎麼你們都沒發現？」
「怎麼這麼不小心？」
「怎麼瘦成這樣？氣色這麼差」
也不要問病情，你不知道人家到底講了多少遍！而且那是人家的隱私！
2.探病要送什麼禮？水果、禮盒、營養品都可以，但是，不要送花！（抵抗力差的人，容易有黴菌感染）。送禮很難送到心坎裏，最好就是送「錢」，可以讓對方自由運用。
3.不要去分享自己生病治療的經驗沒有人有心情聽你講。而且，你以為可以和別人相提並論的「大病」，通常都只是芝麻綠豆的小病！
4.不要請人家讓你看一下傷口給你看了，傷口又不會變小。紗布拆拆貼貼的，徒增別人的困擾！
5.不要要求合照！更不要為了滿足自己打卡宣揚愛心（孝順）的虛榮心，而把別人的病容公開！
6.不要提各種介紹或建議不要給人家介紹偏方、保健食品、宮廟神明、或者很厲害的醫生… 不要建議人家吃什麼、做什麼運動
7.不要說你認識誰哪個民代、院長、主任，可以來關照一下！那些通常都….
8.不要逗留太久干擾病人和家屬的休息；更不要呼朋引伴一起來，病房不是開party的地方！
9.不要「按紅鈴」不要為了表現自己的關心而「按紅鈴」，叫護理師過來看一下點滴為什麼滴這麼慢！
10.最好的是....最好就是傳一句問候的話、線上轉帳包個紅包就好，人不到，真的沒關係！
貼文一出，民眾紛紛留言「第十點最精闢」、「病人最需要的就是安靜休養。尤其產婦，生孩子很累，新手媽咪很焦慮，不要來病房恭喜，滿月再探訪才是有禮貌。」甚至有民眾分享自己碰過的誇張事蹟「真的不要帶符紙來要家屬現場燒...氧氣就在旁邊而已，火點下去被除掉的不是病煞而是人命啦！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58700
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