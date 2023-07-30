泰國政治領袖接連赴港 私下會晤前總理戴克辛商談政治協議
泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）流亡海外多年，始終握有龐大的政治影響力，本次泰國大選成為第二大黨的為泰黨（Pheu Thai）領導人貝東丹（Phaethongthan Shinawatra）就是他的小女兒。外傳戴克辛將在8月10日返回泰國，預料將為泰國政治局勢再掀風暴。據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，前進黨（Move Forward）前身的政黨未來前進黨創辦人塔納通（Thanathon Chuengrungrueangkit）近日曾赴香港與戴克辛會面，商討組建新政府相關的政治協議，顯見戴克辛的政治勢力仍可左右泰國政局。
國際中心楊雅婷／綜合報導
塔納通是帶起泰國近年政治年輕化的重要人物之一，他創辦的未來前進黨在2019年大選成績不俗，但隨後在2020年因政治獻金問題遭憲法法庭裁定違憲，未來前進黨被下令強制解散，塔納通也被裁定禁止參政10年。不過，塔納通作為政治新星，在泰國年輕世代中仍有影響力。
報導指出，塔納通在24日前往香港，隔天返泰，短短一天赴港行程就是為了見戴克辛，兩人商討把皮塔及其所屬政黨前進黨排除在新政府之外的可能性。此外，泰國政壇知名爆料達人、前眾議員丘威（Chuwit Kamolvisi）表示，為泰黨、泰自豪黨、公民力量黨及其他政黨已達成共識，將共同組成新政府，把前進黨排除在外。丘威提到的政黨主要成員，據傳都曾於25日在香港與戴克辛碰面。如果前進黨最後被排除在新政府之外，恐將引爆該黨支持者怒火，是否會釀成大型示威活動，有待後續觀察。