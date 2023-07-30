一帶一路10週年！巴基斯坦政府歡慶　商人怒「沒發財」都讓中國賺

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中國和巴基斯坦在一帶一路倡議下合作開展基礎設施項目，兩國政府大力讚揚該倡議計畫，但多數巴國商人們似乎不這麼想。一名商人賽義德（Saeed，化名）原先預計可以售出大量發電廠使用的零部件，但將近10年過去，他獲得的只有滿滿失望，「我沒有從中巴經濟走廊獲得任何業務，因為所有材料都是向中國公司購買。」報導指出，許多商人也表達了同樣的觀點。
除了巴國商人之外，也有專家質疑中巴經濟走廊是否能算是一個成功的故事。該走廊包括發電廠、工業區、阿拉伯海瓜達爾港和其他基礎設施。但是有許多項目都受到延誤影響而尚未完成。而在電力領域，巴基斯坦不斷減少外匯儲備使其無法向中國電力生產商支付維持工廠營運的費用。
當地人表示，即使已完成的項目也不一定能持續改善受危機打擊的經濟中工人的生活。一名25歲的工人烏拉 （Ullah，化名）表示，他學習了中文，並在CPEC項目中找到了工作，「我以為我可以透過培養中文技能來謀生，但工作了一段時間，項目結束之後我就被解雇了，從那時開始我就一直失業。」
華府智庫「威爾遜國際學者中心」（Woodrow Wilson International Center for Scholars）南亞研究所所長柯格曼（Michael Kugelman）表示，中巴經濟走廊在很多層面上都是一個錯誤的期望，「雙方都誇口承諾，但事實上，其中大部分已經停滯了幾個月，大肆宣傳的下一階段項目從未真正實現。」
有部分人士認為，巴基斯坦政府誇大中巴經濟走廊的成功，是出於幾項原因，其中一項是要在選舉前獲得政治資本，選舉最晚將於11月舉行。一名專家指出，從技術上講，政府過早慶祝中巴經濟走廊十週年是在利用和抬高當權者的政治優勢。
另外有專家認為，除了為了贏得選舉外，巴國政府認為希望透過將中巴經濟走廊定調為成功，以從中國獲得更多至今，來讓北京願致力於停滯的大型項目，如巴基斯坦1號鐵路幹線等。但專家警告，若是有任何新的貸款條件，可能都將比中國前幾年提供的條件還要來得差，「鑑於一帶一路項目放緩，從中國獲得新的重大承諾可能十分困難。」