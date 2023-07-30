新加坡老婦300萬棺材本不翼而飛 「竊賊」竟是自己人
新加坡73歲老婦人2年前跟小女兒開設聯名帳戶，沒想到女兒在完全沒有告知的情況下，偷偷轉走了13萬新元（約300萬台幣），由於這筆錢是老婦人辛苦工作多年存下的棺材本，她報警並質問小女兒究竟是怎麼一回事，只換來「會慢慢還」，讓這名老婦人相當崩潰。
國際中心楊雅婷／綜合報導
現年73歲的陳姓老婦人於2021年與小女兒開設3個聯名帳戶，總共存入18萬新元（約400萬台幣），老婦人強調，「這些錢是我跟丈夫一輩子辛苦存下來的」，沒想到因為誤信了自己的女兒，因此失去畢生積蓄。
陳姓老婦人在今年6月收到銀行帳單，發現有個帳戶只剩180新元（約4200台幣），馬上檢查其他帳戶，發現帳戶裡的錢幾乎都被領光了，3個聯名帳戶加起來只剩200多新元（逾5000台幣），除了有5萬多新元（約110萬台幣）是老婦人之前領走外，其他錢全都不翼而飛，讓她當場崩潰。
經過調查發現，錢全被小女兒領走了，當她質問小女兒時，對方坦承已經把錢領走並且花掉，留下一句「會慢慢還」，但老婦人表示，她不知道小女兒要拿什麼來還。
老婦人其他小孩表示，這些錢是父親跑船多年，以及媽媽當了30年洗碗工，兩人辛辛苦苦存下來，現在全被花個精光，讓人難以接受。