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亞洲準譯創辦人暨執行長劉君豪表示，亞洲準譯是台灣第一家病原微生物體次世代定序的實驗室，鎖定的是 mNGS 的應用領域中，最具臨床應用潛力的「不明感染症」臨床檢驗，並於 2023 年年初正式通過衛福部 LDTs 認證。
mNGS 運用於「感染症」之重要性
劉君豪提到，亞洲準譯之所以將眼光擺放於感染症上，其原因在於，臨床上有多種急重症感染疾病，如重症肺炎、敗血症、腦炎 / 腦膜炎等的臨床檢驗上，都有 15〜60% 的比例無法檢出病原，導致醫師無法精準治療，增加病患的不適時間，更有可能因此丟了性命。
他說，臨床上，面對感染問題，醫師們都透過假設來猜測患者染病的致病菌，進一步針對該致病原培養、篩檢，若猜測錯誤，又需重新假設可能致病菌，再次培養、檢測。這樣來來回回不但耗時，更拖延了治療時機，對於病人和家屬更是種心理上的折磨。
精準找出致病菌，讓醫療更有效率
如果能有更精準的檢測方式，只要透過一次性、72 小時內，就能確實找出致病原，讓醫師就能馬上對症下藥，定能拯救更多寶貴生命。「有了 mNGS，我們可以更全面的找出未知的病原，像是新冠肺炎，當初也是透過 mNGS 定序出來的」。
mNGS 是透過基因定序的方式，鎖定檢體中所有的遺傳資訊，一次性完成細菌、真菌、病毒、寄生蟲等共 12,593 種病原檢測，甚至可以檢出未知病毒，相較於傳統檢驗更全面。且與與傳統檢驗相比，mNGS 的檢出率從原本的 26 % 提高到 88 %。
劉君豪強調，此外還可以在 48〜72 小時內取得報告，讓醫者能精準用藥，期望藉此縮短病人住院時間。目前亞洲準譯現已與國內 20 多家醫療院所進行合作，更將於 8/1 進入台大 ICU 進行臨床應用，期望能幫助病友縮短住院時間。
攜手開創次世代定序用於感染症新未來
藉此次生技展中，亞洲準譯與 Illumina 台灣分公司簽訂合作備忘錄，劉君豪期盼：「 Illumina 為全球次世代基因定序龍頭，於全球影響力極大，透過這次的合作，期望能為精準醫療臨床檢測發展開闢出新格局」。
Illumina 營運長鄭裕翔表示，Illumina 從過往專注從科研慢慢轉向臨床，關注到亞洲準譯已深耕感染症多年，不僅積極建立台灣當地病原體資料庫，同時不斷地與國際接軌，與各科研單位、醫院舉辦學術研討會，更積極將此技術推廣使用於臨床。
雙方不僅為長期穩定的夥伴關係，透過合作備忘錄的簽訂，將朝向更深化的合作模式。鄭裕翔指出，mNGS 技術不是變化及進步，除了應用於臨床上收集證據外，也應好好推廣，讓更多醫師了解 mNGS 所扮演的角色。
劉君豪表示，亞洲準譯也期待透過雙方的合作研究，將 mNGS 跨時代的生物技術，幫助臨床患者得到更好治療結果，現階段重點著眼於台灣，未來也不排除加速推往國際市場，造福更多人。
目標明確下，他也透露 mNGS 應用新進展。「過往臨床試驗使用於中樞神經感染、呼吸道感染、血液感染等，預計將用於重症加護病房的患者，了解是否能透過 mNGS 檢測及早找到可能感染原，找到相應的治療方式」。
次世代基因定序領域有望幫助人類解決更多醫療上的難題，藉由兩間頂尖公司攜手合作，共同激發基因體應用在診斷、治療的新潛力，更能打造美好的醫療照護環境。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展 / 亞洲準譯與 Illumina 簽訂合作備忘錄！開創 mNGS應用於感染症的新未來