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文學星、漫畫星插旗漫博！「木可柯、狼七」人氣作者現身寵粉

▲文學星漫畫星人氣作品，現身2023漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）
▲文學星漫畫星人氣作品，現身2023漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）

家庭消費中心/綜合報導

橘子集團旗下文學星、漫畫星積極發展台灣原創，不僅陪伴作者打造一部部星級作品，更是傾力為作品創造舞台，提供用戶有趣好玩的閱讀情境。今年平台首度插旗台灣動漫圈盛事「漫畫博覽會」，帶著人氣原創漫畫《食屍鬼》、《三個不結婚的女人》，小說《叛逆玩家》、《因夢想而死的我們》等，向讀者們展現支持台灣原創作品的決心。

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活動現場規劃3個風格不同的拍照區域，將作品中的角色場景實體化，讓粉絲能跨越次元的藩籬，與心愛角色合照。小說作者花於景、小鹿及漫畫作者木可柯、SUSU、狼七，也都來現場與自己筆下的角色們合照互動。同時，簽名作品週邊回饋粉絲，展現超高寵粉力。

▲漫畫作者木可柯應邀前往漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）
▲漫畫作者木可柯應邀前往漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）
▲漫畫作者狼七應邀前往漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）
▲漫畫作者狼七應邀前往漫畫博覽會。（圖／文學星漫畫星提供）
昨（29）日新銳表演團體icyball冰球樂團接力，宣告即將在下半年與文學星、漫畫星合作，推出歌曲改編漫畫小說企劃「看你聽的」。文學星、漫畫星不斷地嘗試跨圈，期待打造豐富多元的圖像文本，發掘更多的娛樂新體驗。

▲icyball冰球樂團昨（29）日現身吸引大批粉絲合影。（圖／文學星漫畫星提供）
▲icyball冰球樂團昨（29）日現身吸引大批粉絲合影。（圖／文學星漫畫星提供）
漫畫小說IP展出　作者現身讚聲
文學星、漫畫星網羅優秀的台灣創作者，推出多元的作品類型，這次首度參與漫畫博覽會活動，希望帶給台灣動漫迷耳目一新的感受。活動現場有專為玩家們設計的「遊戲次元」，還原了《被選上的孩子們》中的愛勇大戰神，參與民眾可以輕鬆坐在角色肩膀上拍照，畫面十分壯觀。此外，擁有萌版角色不倒翁哈娜的「二次元的可愛」展區，也是現場人氣打卡點之一。哈娜角色《因夢想而死的我們》的作者小鹿也前來朝聖，環抱哈娜不倒翁互動拍照，展現滿滿父愛。

▲《被選上的孩子們》愛勇大戰神實體降臨會場。（圖／文學星漫畫星提供）
▲《被選上的孩子們》愛勇大戰神實體降臨會場。（圖／文學星漫畫星提供）
▲小說作者小鹿擁抱角色哈娜不倒翁展現父愛。（圖／文學星漫畫星提供）
▲小說作者小鹿擁抱角色哈娜不倒翁。（圖／文學星漫畫星提供）
另外，還有主打都市感的現實次元，裡面有《三個不結婚的女人》Q版手舉牌，讓粉絲使用。最後則是IP作品閱讀區，參與民眾不僅可以閱讀作品外，也能為喜歡的作品讚聲抽週邊。小說《叛逆玩家》花於景、漫畫《人面魚：紅衣小女孩外傳》木可柯、《我在便利商店撿到一隻男神》漫畫作者SUSU、《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》漫畫作者狼七等諸位大手，更是蒞臨現場為作品週邊簽名，並且參加作品投票。
 
文學星、漫畫星全新企劃公開
文學星、漫畫星的漫博活動預計明（31）日落幕。昨（29）日請來即將和文學星、漫畫星合作音樂改編企劃「看你聽的」的icyball冰球樂團，現場表演合作歌曲「能不能和我留在台北（陪我幾天）」，讓現場歌迷聽得如癡如醉。本身就熱愛動漫作品的icyball冰球樂團，也在現場分享搶先看的心得，他們表示音樂創作的背後的確會有個故事，他們也對漫畫、小說改編抱持著期待，希望粉絲們在故事上架後能多多支持。

▲icyball冰球樂團跟文學星漫畫星合作，推動「看你聽的」音樂改編企劃。（圖／文學星漫畫星提供）
▲icyball冰球樂團跟文學星漫畫星合作，推動「看你聽的」音樂改編企劃。（圖／文學星漫畫星提供）
文學星、漫畫星首度參展2023漫博，帶著許多人氣IP與讀者們見面，展現出小說、漫畫不同的樣貌，希望為台灣的創作圈注入一股新的能量。漫博活動所剩不到幾天，歡迎大家前來一睹台灣原創的魅力。

文學星：https://novels.beanfun.com/
漫畫星：https://comics.beanfun.com/
文學星x漫畫星x漫博：https://comics.beanfun.com/event/20230717/

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