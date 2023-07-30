文學星、漫畫星插旗漫博！「木可柯、狼七」人氣作者現身寵粉

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（29）日新銳表演團體icyball冰球樂團接力，宣告即將在下半年與文學星、漫畫星合作，推出歌曲改編漫畫小說企劃「看你聽的」。文學星、漫畫星不斷地嘗試跨圈，期待打造豐富多元的圖像文本，發掘更多的娛樂新體驗。
漫畫小說IP展出 作者現身讚聲
文學星、漫畫星網羅優秀的台灣創作者，推出多元的作品類型，這次首度參與漫畫博覽會活動，希望帶給台灣動漫迷耳目一新的感受。活動現場有專為玩家們設計的「遊戲次元」，還原了《被選上的孩子們》中的愛勇大戰神，參與民眾可以輕鬆坐在角色肩膀上拍照，畫面十分壯觀。此外，擁有萌版角色不倒翁哈娜的「二次元的可愛」展區，也是現場人氣打卡點之一。哈娜角色《因夢想而死的我們》的作者小鹿也前來朝聖，環抱哈娜不倒翁互動拍照，展現滿滿父愛。
另外，還有主打都市感的現實次元，裡面有《三個不結婚的女人》Q版手舉牌，讓粉絲使用。最後則是IP作品閱讀區，參與民眾不僅可以閱讀作品外，也能為喜歡的作品讚聲抽週邊。小說《叛逆玩家》花於景、漫畫《人面魚：紅衣小女孩外傳》木可柯、《我在便利商店撿到一隻男神》漫畫作者SUSU、《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》漫畫作者狼七等諸位大手，更是蒞臨現場為作品週邊簽名，並且參加作品投票。
文學星、漫畫星全新企劃公開
文學星、漫畫星的漫博活動預計明（31）日落幕。昨（29）日請來即將和文學星、漫畫星合作音樂改編企劃「看你聽的」的icyball冰球樂團，現場表演合作歌曲「能不能和我留在台北（陪我幾天）」，讓現場歌迷聽得如癡如醉。本身就熱愛動漫作品的icyball冰球樂團，也在現場分享搶先看的心得，他們表示音樂創作的背後的確會有個故事，他們也對漫畫、小說改編抱持著期待，希望粉絲們在故事上架後能多多支持。
文學星、漫畫星首度參展2023漫博，帶著許多人氣IP與讀者們見面，展現出小說、漫畫不同的樣貌，希望為台灣的創作圈注入一股新的能量。漫博活動所剩不到幾天，歡迎大家前來一睹台灣原創的魅力。
文學星：https://novels.beanfun.com/
漫畫星：https://comics.beanfun.com/
文學星x漫畫星x漫博：https://comics.beanfun.com/event/20230717/