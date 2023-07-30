江宏傑開記者會挨轟！最醜諧星井上裕介逆風批評：家務事不該鬧大
桌球好手江宏傑與福原愛2021年離婚，在日本打跨國官司維護權益，即使結果出爐，她仍未履行法律判決，導致他不再忍讓，決定在律師陪同下於東京召開國際記者會，希望利用輿論壓力讓前妻有所行動，多數日本網友支持他的做法，不過有「最醜諧星」封號的井上裕介逆風發聲，批評江宏傑不該把家務事風波鬧大。
記者江芷稜/綜合報導
隸屬於吉本興業、被封為該事務所最醜諧星的「NONSTYLE」成員井上裕介，經常公開發表對名人新聞的意見，對於江宏傑召開國際記者會一事，他不滿表示，「真的有必要做到這樣子嗎？這是夫妻私下就能解決的事，要鬧到檯面上來，是否代表他至今什麼都沒做？」對於名人私事被放大表達不滿。
不過，他的這番說法立刻遭到網友砲轟，多數網友認為福原愛應該出面處理，而不是躲起來逃避，江宏傑此舉是迫於無奈。去年剛新婚的井上裕介，IG上都是夫妻的幸福合影，而他對福原愛一事發言後引發眾怒，網友立刻佔領他的IG洗版，提醒「不要插手別人家務事」、「公眾人物請謹慎發言」。
而廣末涼子與福原愛出軌行徑類似，井上裕介對於廣末涼子離婚一事也對女方語多呵護，不過，井上曾被扒出尾隨廣末涼子搭訕，還盛讚女方美貌漂亮的往事，因此他的說法是否過度偏頗，讓網友有很大的存疑。