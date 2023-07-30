老菜新風味！阿州海鮮燒烤創意新菜上桌

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「阿州師」最為人津津樂道的是把平淡無奇的炒飯加上煎蛋，獨創的「炸蛋炒飯」，不但考驗炒飯的手藝，雞蛋也要煎得恰到好處，鋪蓋在炒飯上氣勢十足，煎蛋爆漿的畫面更是療癒，加上炒飯一起入口更勝山珍海味。
除此之外，阿州師也將創意融入原本的菜色，讓老菜有了迷人的新風味。以「沙鍋魚頭」為例，新鮮的鮭魚頭大火烤到酥脆，搭配秘製的白菜滷燉煮後鋪上蛋酥，鮭魚肉夾雜浸泡過湯汁的蛋酥，每口咬下去都會有不同層次的美味，清爽的湯頭更是符合現代人飲食需求，每一口都有滿滿的幸福感。
最近流行的「水煮魚」，阿州師研發了秘制高湯，以純熟的技術將魚的鮮甜鎖在肉裡面，每一種材料經過精心調配，形成一個獨特的湯底，麻辣鹹香的多層次口感，超級過癮。「紅糟鰻」則是把鰻魚切片然後醃漬，裹粉後下鍋油炸鎖住鰻魚的甜味，口感酥脆既不柴也無腥味，是一道適合家人一起品嘗的美食。「煙燻拼盤」由煙燻過的鯊魚煙、曼波魚、魚蛋、花枝共同組成，不同於往日宴席中的前菜拼盤，呈現食材獨有的風味。
考驗主廚功力的「寶塔肉」做法上比東坡肉更費工，在視覺上有「步步高升」的含意，肥瘦比例合宜的豬肉，加上特調滷汁與梅甘菜，吃起來入口即化。阿州海鮮燒烤老闆楊宗保透露私房心得，將滷汁淋上剛出爐的炸蛋炒飯，半熟蛋跟滷汁一起融入炒飯內，再與吸附湯汁的梅甘菜搭配享用，甜而不膩的口感加上寶塔肉堪稱一絕。