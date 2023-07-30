迴轉壽司2巨頭搶「蠟筆小新」 藏壽司聯名扭蛋、壽司郎送電影票
蠟筆小新太強大！迴轉壽司2巨頭都搶著合作，藏壽司8月4日最新一波聯名扭蛋，祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款，還有特賞「制服小新公仔吊飾」！壽司郎不甘示弱，推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送《 新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》電影票招待券。
記者蕭涵云/綜合報導
藏壽司x蠟筆小新13款限定扭蛋，包括人氣角色蠟筆小新、不理不理佐衛門、小白及可愛的巧克比鱷魚阿山，都直接化身公仔吊飾，而且這次公仔下方裝有各種不同顏色的燈籠造型，還可以互相交換組裝！最吸引人的，莫過於每500顆只會出現1顆的特賞扭蛋，是蠟筆小新換上「制服造型」的公仔吊飾，大小朋友都萌翻。
另外還有融合日本浮世繪元素的兩種限定扭蛋，包括分別印上小新、小葵、小白、巧克比鱷魚阿山等經典角色圖案，結合富士山、浮世繪海浪的4款胸章！還有4款日式風格紙膠帶，8月4日起全台藏壽司限時開扭。
而壽司郎也不甘示弱，即日起至7月31日，到全台壽司郎店內與小新合照，於台灣壽司郎FB粉絲專頁上傳照片並完成指定任務，就有機會於8月2日抽獎送出《 新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》電影票招待券。
而且即日起至8月13日，期間限定推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，俄羅斯產的「帶頭牡丹蝦」、清爽系「富山縣產北魷」還有「超大切極上鰻魚」，還有人氣料理升級的「波士頓龍蝦奶油可樂餅」及「鱒鮭茶碗蒸」，好吃又好玩。