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迴轉壽司2巨頭搶「蠟筆小新」　藏壽司聯名扭蛋、壽司郎送電影票

▲迴轉壽司2巨頭同搶蠟筆小新商機！藏壽司8月4日祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款聯名扭蛋，壽司郎則推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送蠟筆小新電影票招待券。（圖／藏壽司提供）
▲迴轉壽司2巨頭同搶蠟筆小新商機！藏壽司8月4日祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款聯名扭蛋，壽司郎則推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送蠟筆小新電影票招待券。（圖／藏壽司提供）

記者蕭涵云/綜合報導

蠟筆小新太強大！迴轉壽司2巨頭都搶著合作，藏壽司8月4日最新一波聯名扭蛋，祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款，還有特賞「制服小新公仔吊飾」！壽司郎不甘示弱，推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送《 新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》⁣電影票招待券。

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藏壽司x蠟筆小新13款限定扭蛋，包括人氣角色蠟筆小新、不理不理佐衛門、小白及可愛的巧克比鱷魚阿山，都直接化身公仔吊飾，而且這次公仔下方裝有各種不同顏色的燈籠造型，還可以互相交換組裝！最吸引人的，莫過於每500顆只會出現1顆的特賞扭蛋，是蠟筆小新換上「制服造型」的公仔吊飾，大小朋友都萌翻。

▲穿著招牌睡衣的蠟筆小新，還有巧克比鱷魚阿山，都化身成公仔。（圖／藏壽司提供）
▲穿著招牌睡衣的蠟筆小新，還有巧克比鱷魚阿山，都化身成公仔。（圖／藏壽司提供）
另外還有融合日本浮世繪元素的兩種限定扭蛋，包括分別印上小新、小葵、小白、巧克比鱷魚阿山等經典角色圖案，結合富士山、浮世繪海浪的4款胸章！還有4款日式風格紙膠帶，8月4日起全台藏壽司限時開扭。

▲藏壽司8月4日最新一波聯名扭蛋，祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司8月4日最新一波聯名扭蛋，祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款。（圖／藏壽司提供）
而壽司郎也不甘示弱，即日起至7月31日，到全台壽司郎店內與小新合照，於台灣壽司郎FB粉絲專頁上傳照片並完成指定任務，就有機會於8月2日抽獎送出《 新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》⁣電影票招待券。

▲全台壽司郎店內都有蠟筆小新超萌看板。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台壽司郎店內都有蠟筆小新超萌看板。（圖／記者蕭涵云攝）
而且即日起至8月13日，期間限定推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，俄羅斯產的「帶頭牡丹蝦」、清爽系「富山縣產北魷」還有「超大切極上鰻魚」，還有人氣料理升級的「波士頓龍蝦奶油可樂餅」及「鱒鮭茶碗蒸」，好吃又好玩。

▲壽司郎期間限定，推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，辣味拉麵及帶頭牡丹蝦必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎期間限定，推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，辣味拉麵及帶頭牡丹蝦必吃。（圖／記者蕭涵云攝）

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