消防員展示國旗遭警政署阻擋 時代力量批外交部放任自貶國格
▲黃郁閔所屬的團隊「台灣先鋒者」自費參賽世界警消運動會（圖／取自台灣先鋒者臉書）
記者邱新博／台北報導
2023-07-30 13:53:57
世界警消運動會（World Police & Fire Games）今年在加拿大溫尼伯舉行，自費參賽的「台灣先鋒者」隊成員、桃園市消防員黃郁閔日前指控，一名自稱警政署的官員，於開幕式阻止其展示國旗，引發社會議論。對此，時代力量表示，當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，卻發生警政機關自我審查、矮化國家尊嚴之舉，不免令人感到遺憾；而外交部竟未置一詞、放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。
時代力量指出，由消防員組成的「台灣先鋒者」，近日自費前往在加拿大舉辦的2023世界警察消防運動會，在開幕式活動時，因團服有台灣國旗樣式及帶國旗入場，遭我國警政署官員制止，強調只能在「奧會模式」下使用奧委會旗幟。時代力量發言人余佳蒨表示，肯定內政部明快處置，但當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，卻發生警政機關自我審查、矮化國家尊嚴之舉，不免令人感到遺憾。
余佳蒨指出，回顧 2009 年的世界警消運動會同樣在加拿大舉辦，內政部警政署所組隊的代表團，卻可透外交部事前的協調準備，拿著國旗進場，還高舉「TAIWAN」銜牌。14 年後，當國際局勢丕變，世界逐漸看見台灣時，卻發生內政部警政署在參與國際活動時選擇自我矮化，內政部長林右昌緊急回應表示有誤會，「不用顧慮，可拿出國旗」，但外交部竟未置一詞、放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。
余佳蒨表示，台灣身處特殊的國際處境，外交部、體育署等相關部會，對於政府與民團如何在特殊國際情勢下，表達台灣與中國的不同，應該要有明確且清晰的指引，讓參與單位得以遵循，避免自我審查、矮化的情況屢屢發生，更不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。
余佳蒨呼籲，蔡英文總統、陳建仁院長，請責成外交部、體育署等相關部會，針對類似情事給予相關協助。同時，時代力量將會持續努力推動台灣國家正常化，讓台灣之名走向世界，讓世界看見台灣。