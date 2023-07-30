柯P轟前瞻軌道建設完成率低 國發會：為何散佈錯誤訊息誤導民眾
民眾黨總統參選人柯文哲近日來批評前瞻軌道建設執行成效，並抨擊政府漠視其他都會區民眾對軌道建設需求。對此國發會今（30）日嚴正聲明，首先前瞻軌道建設執行率已達到96.95%，其次為軌道建設攸關後代子孫的百年建設，無論路線規劃與經費安排，中央是以非常嚴謹態度進行，最後則是籲請柯要有同理心，全台其他都會地區民眾也期盼軌道交通，也不解柯文哲為何要散佈這樣的錯誤訊息去誤導民眾。
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲對前瞻軌道建設批評，國發會副主委游建華嚴正聲明，首先解釋前瞻軌道目前執行率僅5.3%是不實謠言，他不清楚柯文哲錯誤資訊從何而來，也不清楚為何散佈這樣的錯誤訊息去誤導民眾？
游建華說，截至2022年底，前瞻軌道建設執行率已達到96.95%。例如安坑輕軌、淡海輕軌第一期及南迴鐵路全線電氣化均已通車；台北捷運南北環、桃園捷運綠線、台南鐵路地下化等計畫，也都在循序施工中，這些成果怎麼可能只有5%的執行率，認為柯文哲所謂5%不實言論，是污衊與踐踏無數中央與地方公務人員及施工團隊的努力。
其次，游建華表示，軌道建設經費高、涵蓋範圍廣、施工期程長，完工後可以帶來便利的交通與地方的繁榮發展，是攸關後代子孫的百年建設。不論地方政府的路線規劃、經費安排， 中央部會的審核與經費補助均是用非常嚴謹態度進行。
最後，游建華呼籲，請柯文哲要有同理心，全台其他都會地區民眾殷殷期盼便捷的軌道交通，中央政府基於全面性的國土均衡發展，期望能透過前瞻建設讓更多的捷運能在各大都會裡暢行。