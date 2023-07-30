T1／非洲籃球聯賽MVP加盟　太陽宣布簽下206前鋒努尼-奧莫特

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2022年2月努尼被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上參加2023年世界籃球聯賽預選賽，在團隊中擔任重要角色的努尼為球隊首次獲得世界杯參賽資格。2023年4月，努尼加盟了埃及俱樂部阿爾阿赫利（Al Ahly）出戰非洲籃球聯賽（BAL），並一路帶領球隊攻打至總冠軍賽，最終贏得了他首次在非洲聯賽的冠軍，並且榮獲「年度MVP最有價值球員」，成為第一位獲此殊榮的非裔球員。
關於今年休賽季補強努尼，總經理汪蔚傑表示，「很開心MVP努尼的加入，今年首要目標就是提升比賽場上每一個位置的身材高度、穩定外線投籃能力、小前鋒的高度來到206公分我們會有更多的進攻戰術運用，防守端也會更有效率，努尼的出色的抄截能力與阻攻能力，努尼與新加入臺中太陽隊戴維斯（Deyonta Davis）攜手合作更是我們相當期待的，期待帶領太陽隊年輕球員成長。」
努尼對於首度造訪台灣十分期待，「非常期待與總教練塔克（Anthony Tucker）攜手合作，這是我第一次來到台灣打球，聽說台灣球迷非常熱情，希望我的加入能讓太陽隊體系運作得更好，我也會盡我所能幫助球隊在新賽季獲得更好的成績。」