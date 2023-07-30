北市首創佛教聯合祈福火化儀式　「先火化」節葬又環保　

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設籍北市8日內火化免收火化與冰存費用依照殯禮習俗，民眾辦理先人告別式時，習慣先看日子再訂定禮廳，但遇到旺日往往有一廳難求的現象，家屬為遷就看定之好日子，勢必增加大體冰存等相關治喪費用，造成家屬沉重之經濟負擔。以現行收費規定，設籍北市亡者8日內火化可免收火化2,000元及冰存每日400元費用，遺體冰存超過12日就會加倍收費，冰越久收費越貴。
維護亡者尊嚴 減免家人時間與費用壓力此次台北市殯葬管理處與法鼓山基金會合作試辦佛教聯合祈福火化儀式，以環保、莊嚴、簡雅為原則，由法師引領助40多位助念團蓮友誦咒，並由主法法師開示，在大家祝福及告別中，起靈進行火化，圓滿成就最後一段路。
此儀式已於112年7月25日舉行，時間為上午6點20分至7點30分，計有7位亡者參加。有別於傳統，佛教聯合祈福火化儀式發想係以冥陽兩利、讓亡者遺體以最佳方式升華為依歸，於誦經助念完後，讓短期冰存的遺體以最佳狀態進行火化，既可維護亡者尊嚴，亦讓家人免於時間壓力，可充分思考及選擇後續告別追思儀程的形式與時間。
陳永德表示，現代葬禮觀念強調簡單莊嚴，自己的親友也是2日內完成火化，快速又低調莊嚴地處理完後事。若因個別信仰需求，可以先火化再告別，讓家屬先完成時間壓力最大的遺體事宜，後續再視個別宗教需求，有充份的時間去好好準備想要的葬儀方式進行告別追思，一切圓滿。
告別不是結束，而是另一期生命的起點本次儀式與場地營造簡雅莊嚴的佈置及儀程設計，以蓮花燈、盆花、素果等體現禮儀環保。法師勸請家屬們，即使有萬般的不捨，也都能學習提起祝福的心，放下自己的疑惑、眷戀、不捨，「告別不是結束，而是另一期生命的起點。」並偕同監香人員逕於火化場一同主持起靈、誦經祈福、迴向等儀式，全場於莊嚴氛圍中落幕。
其中幾位往生者火化後，將植存於金山環保生命園區。家屬郁雅凱表示，可以感受到往生的弟弟已經心無罣礙地前往極樂世界；由於之前有親人採用植存（骨灰裝入環保容器，如種植般於專區內挖洞埋藏，不立碑也無需祭祀，更無宗教信仰的限制，數月後自然融入大地，土地可循環使用。），過程簡單、隆重又環保，後人也不用擔心，因此家人也會為弟弟以植存來永久追思。
北市殯葬處表示，「先火化」既節能環保，又可節省治喪花費，將持續與各宗教團體合作，辦理先行火化祈福或祝禱儀式，賡續推廣「節（簡）葬」、「先火化」等之殯禮新文化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58680
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