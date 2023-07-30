最暖繼父吳東諺收卡片淚崩 白家綺女兒：謝謝你的付出
知名蛋糕品牌連續19年舉辦寫生比賽，藝人吳東諺今（30）日帶著4歲兒子「斗宅」一起同樂，2個繼女分別是17歲、15歲，吳東諺透露她們都有男友，自己會帶著白家綺女兒和女兒男友去看電影，不忘呼籲小男生：「假日早點讓女兒回家，我們家門禁是10點！」2個女兒叫他「東諺叔叔」，吳東諺最感動的是收到她們的父親節卡片，看文字竟然看到哭，「她們說謝謝我開車買全家人東西回來、規畫帶她們去玩的旅程，她們都知道你為家庭的付出，心裡很安慰、很感動。」
記者羅凌筠/綜合報導
吳東諺計畫8月帶著老婆白家綺和全家人去美國洛杉磯渡假，和白家綺姊姊葉家妤、陳宇風在當地會合，還打算帶斗宅去看美國職棒大聯盟賽事，朝聖偶像大谷翔平，當作自己的父親節禮物，斗宅非常喜歡看棒球比賽，連長大之後的志向都想好，許願要當棒球員。
被問到教導小孩過程誰扮白臉、誰扮黑臉？吳東諺說他跟白家綺會尊重彼此的處理方式，只不過一般爸爸都是女兒傻瓜，但他對待女兒反而比較嚴厲，因為他不希望集萬般寵愛於一身的女兒過於被寵溺。在他們家，如果孩子們吵架，吳東諺要他們先擁抱10秒再互相道歉並說：「相親相愛！」也因為孩子們嫌和好儀式很麻煩，越來越不會吵架了，甚至現在也會分擔家事。
4歲的斗宅是第1次參加寫生比賽，吳東諺表示：「老婆念的是廣告設計，對繪畫創作很在行，所以平時在家就會帶著孩子畫畫。但斗宅似乎對畫圖持久性不長，希望能透過這次寫生比賽激發出他對畫畫的興趣。」最近斗宅常會稱讚爸爸很帥，想剪跟爸爸一樣的髮型，甚至開車的時候，斗宅說長大後要開跟爸爸一樣的車，讓他深感孩子成長過程，爸爸就是學習模仿的對象，不能辜負孩子，要成為孩子們的好榜樣。