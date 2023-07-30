全台通路激省／全聯洗衣精、醬油「買1送1」　超商咖啡也買1送1

全家霜淇淋今買1送1！人氣口味洗牌　木瓜牛奶只排第6、冠軍無敵

▲全家霜淇淋口味每月一換，想吃木瓜牛奶霜淇淋的話動作要快，除了今（30）日是買1送1最後一天，下周五將換「莓果霜淇淋」接棒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家霜淇淋口味每月一換，想吃木瓜牛奶霜淇淋的話動作要快，除了今（30）日是買1送1最後一天，下周五將換「莓果霜淇淋」接棒。（圖／記者蕭涵云攝）

記者黃韻文/綜合報導

全家靠著霜淇淋在超商冰品市場佔有一席之地，更在連鎖超商席捲現擠霜淇淋風潮，OKmart今年5月也加入戰局，不定時推出香草牛奶霜淇淋19元；7-ELEVEN則和米其林一星餐廳頌丹樂合作，在限定門市開賣泰奶霜淇淋，開啟超商霜淇淋大戰。

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為了緊捉顧客的新鮮感，全家平均每月換檔推出新口味。今（30）日是霜淇淋買1送1最後一天活動（限全盈+PAY支付），預計下周五（8月4日）就要換成「莓果霜淇淋」，想一嘗與YouTuber千千聯名的木瓜牛奶、椰椰奶奶霜淇淋，得把握最後幾天。

▲7-11與米其林餐廳推泰奶霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-ELEVEN與米其林餐廳推泰奶霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，分析全家霜淇淋網路聲量最高的10大口味，如果每個口味都吃過，那你肯定是霜淇淋控。

第10名：比利時巧克力霜淇淋
今年2月回歸，搭配同時推出的草莓優格霜淇淋，吸引許多忠實冰控歡呼，尤其是草莓與巧克力雙口味混搭，更掀起一陣討論聲浪。

第9名：釋迦霜淇淋
全家去年3月和台東縣政府合作推出「好釋成霜釋迦霜淇淋」，採用台東大目釋迦磨成果泥後調製而成，吃過的民眾認為口味表現出乎意料的好，登上第9名。

▲加了牛乳原料的釋迦霜淇淋，吃起來釋迦味並不明顯，反正有種古早味清冰的淡甜。（圖／記者黃韻文攝）
▲加了牛乳原料的釋迦霜淇淋，吃起來釋迦味並不明顯，反正有種古早味清冰的淡甜。（圖／記者黃韻文攝）
第8名：重乳草莓霜淇淋
人氣口味「重乳草莓霜淇淋」曾創下2秒賣出一支的銷售紀錄，這三年都陸續限時回歸，搭配夢幻的紅色餅皮，成功擄獲一票女性消費者支持。

第7名：白葡萄霜淇淋
今年5月推出的新口味，具有白葡萄的酸甜果韻，搭配雪酪口感，許多吃過的民眾認為，嘗來近似糖口味，小朋友會喜歡，但對於不太吃甜的大人就可能太甜膩。

第6名：木瓜牛奶霜淇淋
今年7月和YouTuber千千合推雙口味，也是目前販售中的木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋。木瓜牛奶口味推出後，許多網友稱讚味道很可以，若搭配小農牛奶混吃，奶香味更濃郁，位居第6名。

第5名：玉米濃湯霜淇淋
全家近兩年推出30款霜淇淋，只有和SAKImoto嵜本聯名的玉米濃湯霜淇淋是鹹口味，鹹甜交織的味蕾衝擊不少民眾：「這我不行」、「不難吃，但也不是好吃的味道」，話題性衝上第5名。

▲選舉日記得出門投票，也要記得吃全家霜淇淋一日限定買一送一，圖為最新口味玉米濃湯霜淇淋。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家推出玉米濃湯霜淇淋時反應兩極。（圖／記者黃韻文攝）
第4名：蜜蜜開心果霜淇淋
蜜蜜開心果霜淇淋正是SAKImoto嵜本店內人氣吐司「開心果」口味，透過日本直輸開心果醬。當時最熱門吃法，便是開心果搭配比利時巧克力，除了堅果香還有微苦帶甜的可可口感。

第3名：嗨嗨蘇打霜淇淋
今年夏天和水族館Xpark推出嗨嗨蘇打霜淇淋，又被稱為彈珠汽水霜淇淋，讓人有一秒回到童年的錯覺。加上台灣產檸檬原汁來平衡口感，微酸微甜的清爽口味成績不錯。

▲全家霜淇淋買1送1又來了，蘇打霜淇淋9元開吃，一招變絕美人魚冰。（圖／雨田先生、業者提供）
▲全家和Xpark聯名的「嗨嗨蘇打霜淇淋」，加上造型棉花糖一招變絕美人魚冰。（圖／雨田先生、業者提供）
第2名：草莓優格霜淇淋
今年1月上市的草莓優格霜淇淋，一推出就造成轟動，才賣6天官網就宣布完售。使用草莓和優格製成，口感綿密，優格的微酸滋味和草莓香氣很搭，成為討論熱度第2名的口味。

第1名：抹茶霜淇淋
今年3月再度回歸的「春日抹茶霜淇淋」，迎合了台灣民眾最愛的茶口味，入口滑順微苦、尾韻保有茶香，加上限量粉紅色餅皮，掀起一波打卡熱潮，成功擊敗一票霜淇淋口味，成為網路聲量最高的霜淇淋。

▲霜淇淋不限口味買一送一，包括抹茶霜淇淋，或綜合口味搭配小農牛奶。（圖／全家提供）
▲抹茶霜淇淋加上粉紅色餅皮，高顏值掀起打卡潮。（圖／全家提供）

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