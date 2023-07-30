日本公開賽／開賽轟出13:0！安賽龍打爆印尼好手 強勢拿下冠軍
超級750系列的日本羽球公開賽今（30）日進行最後一天賽事，男雙冠軍戰由丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）對戰印尼名將Jonatan Christie，在兩局的激戰後安賽龍以21:7、21:18取勝，拿下本站男單冠軍。
記者黃建霖/綜合報導
此役首局的戰況幾乎成為單方面的屠殺，開賽安賽龍打了對手一波13:0的攻勢建立起大幅優勢，輕鬆以21:7拿下；次局開打後他又是3:0開局，就在外界認為比賽將一面倒結束時，Christie反擊一波8:1的小高潮，將分數反超。
之後，兩人的競爭進入到白熱化階段，安賽龍該局中段打出5:0攻勢扳平比數，17:17之後，丹麥球王再連拿3分聽牌，儘管Christie救回了一個賽點，最終仍以18:21落敗，
而在本屆日本賽的其他賽事方面，女單冠軍戰韓國好手安洗瑩以21:15、21:11擊敗中國大陸的何冰嬌，拿下本季個人第7冠，世界排名也升上第一，成為最新的球后。
男雙由台灣黃金男雙李洋／王齊麟登頂，兩人拿下東京奧運以來的首冠；韓國女雙金昭映／孔熙容戰勝中國「凡晨組合」賈一凡／陳清晨奪冠；東野有紗／渡邊勇大則在混雙項目為地主國留下冠軍。