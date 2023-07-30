《未來少女》現身「2023橘子嘉年華x漫畫博覽會」！粉絲擠爆現場

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幻藍小熊的XXIN表示自己在團內負責饒舌以及創作，也提到自己很喜歡看動漫，「很開心代表幻藍小熊，昨天《未來少女》首播，希望大家多多支持，幫幻藍小熊投票」；緋紅魅影的林詩雅來自印尼，她先是為了口音不太清楚和粉絲們道歉，也表示很開心能來到漫博會與粉絲們見面，「雖然我現在長得有一點可愛，但請大家期待我酷帥的樣子，希望大家多多支持《未來少女》，HUR的學姊們都很照顧我，雖然壓力很大，但是她們都很照顧我們」。
紫月光的LIBI說自己在團內是身高、開心果和氣氛擔當，並大方與粉絲們對話：「這樣大家知道為什麼要派我來了吧？我私底下很愛笑，喜歡散播歡樂給大家！」她也透露自己擅長hiphop，也笑稱自己像是「短尾矮袋鼠」，「身邊的人都覺得很像，希望大家多多支持紫月光，追蹤我的IG」。
黑曜精靈的郭郭雖然有社恐（社交恐懼症），但她依然鼓起勇氣向粉絲們寒暄：「我為了今天的表演，昨天特別去染頭髮！」也笑說自己很愛喝飲料，每天都要來一杯，而且還一定要加珍珠，所以臉都看起來肉肉的，最後，她也不忘呼籲粉絲們追蹤黑曜精靈「TB少女公寓」，以及追蹤她本人的IG，語畢後主持人派翠克也稱讚她表現得很好，看不出來有社恐，這時阿樂也補充說明，郭郭因為有腳傷，不過還是會盡全力帶來最好的演出。表演結束後，每一位少女的表現都相當亮眼，也讓台下粉絲看得相當過癮。
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