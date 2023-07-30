黑袍樂隊1／印尼移工玩重金屬唱出思鄉情　紅到上大港登台演出！

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而這一年多來，台灣的印尼金屬樂迷更活躍了，因為有一個全部由印尼移工組成的樂團Jubah Hitam（黑袍樂隊）嶄露頭角，他們不僅去年受邀在台灣死亡金屬音樂節演出，今年更登上台灣年度音樂盛事—大港開唱，成為第一支登上大港的移工樂團，寫下紀錄。
「不敢置信，真的讓我們非常興奮」，黑袍樂隊的主唱Robby說，「這對我來說像是夢一樣，我一直夢想希望在台灣的大港開唱。」
黑袍樂隊成軍於2019年，歷經多次的成員改組，目前為6人的樂隊形式，大約2年前開始受邀於一些重金屬及音樂節的舞台演出。吉他手David來自印尼楠榜省、主唱Robby來自印尼梳邦，兩人都來台灣10年了，現在分別在嘉義的運動器材及家具工廠工作。
此外還有吉他手Andy、Bass手Dion、合成器及副唱Haris、鼓手Feri。樂隊成員大多從年輕、還在印尼家鄉時，就開始聽重金屬樂，自學樂器、玩樂團，不過來到台灣加入黑袍後，才有真正的上台表演機會。
從自學樂器的金屬樂迷 到第一個登上大港開唱的移工樂團
近2年來演出邀約不斷的黑袍樂隊，在剛成軍時因遇到疫情，鮮少有表演機會，又經歷過團員的更迭，早期的黑袍經歷過一段不那麼明亮的日子。
「以前我跟David兩個人一起創作的時候，完全沒有上台演出的機會，後來又遇到新冠疫情，但我仍然抱著希望，只要一直努力，以後總會有登台的一天，現在就證明了」，Robby笑得燦爛，「我想這就是我們過去努力的報酬」。
包括台南五月音樂季、台灣死亡金屬音樂節、嘉義的草草戲劇節等，都看得到他們的演出。不過提到印象最深刻的舞台，團員們都表示，能夠受邀到大港開唱演出是最開心的，除了因為要正式的舞台演出而學習精進技術之外、也遇到了偶像樂團，例如日本的Crystal Lake，還有台灣的閃靈樂團。
「那時我們剛完成一首作曲，就被邀請到台灣最大的音樂祭，在那裡真的超乎我們的想像，可以見到日本人、韓國人，甚至是我們崇拜的樂團，我們可以直接現場看到他們的表演。」Dion說。
除了見到喜歡的樂團，對於能夠登上大港，黑袍更覺得這是一種榮耀與驕傲成就。「那次經驗是我們預料之外的，因為大港開唱是頗負盛名的音樂祭，有幾個台灣的朋友對我們開玩笑說，『哇你們不是台灣人竟然已經受邀到那邊表演，我們都還沒呢』」Haris回想起當時場景，表情還是難掩興奮。
長期關注台灣移工社群的藝文工作者吳庭寬認為，黑袍登上大港這件事情，不只是開啟了台灣民眾以新的方式看見移工，意義更重大的地方在於，對於其他的移工、新住民或留學生來說，黑袍起到了鼓勵的作用。
「我在過去這兩年看到很多移工都會提到說，黑袍可以這樣、我們也要玩團這樣」，吳庭寬說，移工跟移工之間的這種彼此激勵，很可貴。
吳庭寬及其他藝文工作者合作的「印尼移工藝文行動計畫」（Trans/Voices Project），關注台灣印尼移工的藝文活動，包括舉辦唱歌加上講座的「講唱會」、記錄印尼移工的音樂創作並加以翻譯成中文，目前已收錄上百首作品。
在重金屬音樂的世界裡 打破對移工的刻板凝視
音樂的世界無國界，而金屬樂的演出場合中更可以看到打破國界藩籬的互動。《NOWnews今日新聞》前往杰克音樂live house採訪拍攝黑袍樂隊與其他兩支台灣的重金屬樂團一起的拼盤演出，看到印尼與台灣的樂迷在台下衝撞（Moshing），當時也在現場觀賞的樂評人林勝韋說，當重金屬樂迷們「撞在一起」的時候，「代表他們的友誼關係非常好，大家都可以很自在的玩成一片」。
「那畫面非常奇妙、非常有趣，我覺得非常感人」，自述是資深重金屬迷的林勝韋，此次是他第二次看黑袍的演出。他強調，就是因為重金屬是完全沒有國界的樂種，所以更容易讓移工所做的音樂能夠被看見。跨越國籍的樂人及樂迷互動，在重金屬的演出中特別被凸顯。
而黑袍樂隊打破的不只是國族界線，還有多數台灣民眾對於移工的想像。吳庭寬指出，他傾向於稱黑袍樂隊是一個印尼樂團、而不強調移工樂團，「這些人在台灣的身份是移工沒有錯，但這個是他的職業啊，這個並不是他們的族群別，不應該只是一個那麼刻板或單調的識別方式。」
「移工也有很多種，他們只是因為身分是移工，但是不代表他們身為移工只有一種個性」，吳庭寬指出，台灣以多元文化自詡，也確實有許多來自不同文化背景的人一起生活在這個地方，但問題在於，是否準備好去認識理解這些不同來自文化的人？
吳庭寬認為，就像金屬音樂場合中人與人間的交流，那樣未經策動而直接的交流，是真實的交流，會發酵出更多屬於人跟人之間情感的連結。
「我們去看移工的表演，不要因為他是移工所以我才去看，而是喜歡音樂所以我去看」，吳庭寬說，「彼此一起讓這個社會更舒服自在，讓多元變成一種像呼吸一樣自由的東西，而不是口號。」