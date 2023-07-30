中國成年人逾半超重　胖子南方少北方多

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陸媒觀察者網29日報導，由中國國家消化系統疾病臨床醫學研究中心、北京醫師協會減重與代謝專科醫師分會及相關學術組織聯合舉辦的第2屆中國肥胖大會 （COC2023）在北京舉行，基於對逾20省市、2萬餘例的患者分析，會上首次發布減重與代謝外科5年數據報告。
首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤說明，中國肥胖人群越來越多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，而且肥胖人群上升的比例甚至超過超重人群的比例。
張忠濤表示，肥胖症不只在全球帶來巨大的經濟負擔，在中國，預計2030年超重肥胖的相關衛生支出，將占全體醫療費用總額的約22%。
他指出，2018至2021年，3年時間內中國減重與代謝外科患者數量達到第一個萬例，但2021至2022年僅用1年時間，就達到第二個萬例；當前中國減重與代謝外科面臨著優質醫療資源擴容和區域均衡發展，以及臨床診療能力和醫療品質安全水平的挑戰。
另有專家說，肥胖是慢性疾病重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」事關重大。
北京協和醫院營養科教授陳偉表示，在他的門診當中，70%以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI50、60的越來越多；且近2年門診基本轉型至肥胖人群服務，看診的大多是因肥胖生病或因為肥胖處於危險狀態的患者。
另北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬說，中國肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。
至於為何北方肥胖人群數量偏多？北京媒體「北青網」今年5月報導，南方人普遍比北方人瘦。
報導指出，理由的可能包括北方氣溫更冷，身體本能會儲存更多的熱量，也更願意吃更高熱量的食物，且人們去戶外運動的機會也會大幅下降，變成多吃、少動，自然更容易長胖。
此外北方人多吃麵食，南方人多吃米飯。飲食習慣不同也可能是原因之一。（編輯：唐佩君/邱國強）1120730